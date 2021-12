E se em 2022 der Bolsonaro ou Lula? O vencedor seria um fenômeno

Pergunta Eliseu Reis, leitor de Salvador, da Ribeira: o que seria uma disputa em 2022 com Bolsonaro e Lula no jogo?

Com certeza absoluta, tirante o festival de baixarias que fatalmente vai desabar sobre a campanha e a conta que o povo vai pagar, os dois já são casos únicos na história do Brasil. E se um deles vencer, vira fenômeno.

Veja você o Lula. O 521º aniversário do Brasil está pertinho, é dia 21 de abril. Desde que Cabral pôs os pés aqui até 2004 o único presidente emergente da ralê foi ele. E muito por isso, também o único a ser preso acusado de corrupção. Seria ele o único ladrão da história? Claro que não. Voltar ao poder? A suprema glória.

Terceira via — Na outra banda Bolsonaro é o único que ganhou sem partido, sem aliados, turbinado por uma facada a 30 dias da eleição quando ele tinha apenas 21%, o que o deixou na reta de chegada ganhando 100% da mídia, 24 horas por dia por motivo justo, sem abrir a boca.

Estamos a um ano e meio das eleições. E se com todos os desacertos (e desatinos) Bolsonaro ainda ganhar, seria algo espetaculoso, a ojeriza a Lula maior do que o festival de equívocos, a começar pelo chute em grande parte dos apoiadores (Sérgio Moro incluso) e culminar com o deboche ante a pandemia que já matou mais de 300 mil.

O cenário com duas figuras carimbadas abre espaço para a terceira via. Pesquisas mostram que a maioria não quer nem um e nem outro.

‘Salvador, minha cidade’, um bom presente de aniversário

Os historiadores Aurélio Shommer e Ricardo Carvalho dão à capital que amanhã completa 472 anos um belo presente de aniversário: o livro Salvador, minha cidade, todo formatado para o público infanto-juvenil, que inclui um mergulho no mundo virtual, via plataformas digitais, pela intimidade de Soterópolis.

Segundo os autores, que têm vasta produção acadêmica, a pretensão é estimular nos mais jovens o amor pela capital baiana, ideia tão simples quanto singela.

Eles mergulham na alma soteropolitana contando tudo dos que aqui chegaram para se apoderar, os colonizadores, os que foram trazidos para cá à força, os negros escravizados, e os que aqui já estavam.

A pandemia forçou o adiamento do lançamento, todo engatilhado para ser amanhã. Será assim que a crise da Covid baixar. A editora é a Martins & Martins. A obra é infanto-juvenil, mas o adulto que olhar não perde a viagem.

Prevenção contra crise

O Centro de Indústrias do Estado da Bahia (Cieb) realiza dia 7 (19h, via on line pela zoom) o Holding Familiar: desvendando a sucessão em empresas familiares.

O evento vem na ponga da pandemia, segundo o gerente de negócios do Cieb, André Pinto. Ou seja, nestes tempos em que a Covid tira de cena muita gente inesperadamente, melhor prevenir. Ou seja, é uma espécie de vacina contra sequelas de morte em famílias que têm empresas.

Coronel toca projeto que libera os cassinos em abril

O senador baiano Angelo Coronel (PSD), relator do projeto do colega piauiense Ciro Nogueira (PP), que legaliza os jogos de azar (ou de sorte) no Brasil, do jogo do bicho aos cassinos, diz que agora em abril libera o relatório para apreciação do plenário, totalmente favorável.

— Só três países do mundo – Brasil, Arábia Saudita e Indonésia – proíbem os jogos. É um absurdo. O Brasil perde bilhões, dinheiro que o governo poderia usar para combater a pobreza.

Na legislatura passada o projeto já circulou mas caiu no Senado graças ao senador capixaba Magno Malta, o bolsonarista que perdeu a reeleição. Coronel confia na aprovação agora. Só para lembrar, jogos já são legalizados no Brasil, como as loterias da Caixa. Mas só governo pode.

Fim de papo

Essa quem conta é Sebastião Nery. Meados de 1974, o deputado Élquisson Soares foi ao gabinete do secretário de Segurança Pública, Cel. Durval Matos, pedir autorização para realizar uma manifestação pacífica em apoio à greve no ABC paulista. Resposta: não. Ligou para ACM, o governador.

— Governador, é uma passeata pacífica, do Campo Grande até a Praça da Sé.

— Passeata, não! Manifestação só na sede do MDB e ponto!

— Mas governador, vão estar os líderes do MDB, PTB e PP. O professor Josaphat Marinho representa o PTB e o professor Rômulo Almeida toda a oposição.

— Então me diga o que você acha da invasão da Rússia no Afeganistão.

— Sou contra. Mas também sou contra a invasão da Bahia pela Dow Química.

— Me respeite, seu moleque atrevido!

— É a sua!

— É a sua!

A passeata saiu. E foi dissolvida no pau, pela polícia, como esperado.

