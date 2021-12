E prefeito influencia eleição de governador? Não é bem assim...

Diz Rui Costa que, após a desistência de ACM Neto, começou a contabilizar uma enxurrada de prefeitos da oposição. Mais de 90.

Neto minimiza. Diz que os mais expressivos ficaram na oposição, apoiando os aliados dele. Mas está implícito que houve muitas perdas.

Aliás, se comparado aos ganhos de 2016, uma ducha fria. Nas últimos eleições municipais, os nove partidos principais da base de Rui elegeram 276 prefeitos dos 417 municípios, 45 a menos do que os 321 de 2012. Já os quatro principais da oposição, DEM, PMDB, PSDB e PRB, elegeram 109, ou 44 a mais do que os 65 de 2012, um sinal inequívoco de que a base governista diminuiu e a oposicionista cresceu.

Para deputado — A questão: e prefeito é tão importante em uma eleição ao governo? A história mostra que nem tanto. Em 1986, Waldir Pires surrou Josaphat Marinho com o apoio de menos de 50. Em 2006, Jaques Wagner ganhou de Paulo Souto, um governador bem avaliado que tinha mais de 370. Mas em um detalhe os prefeitos são determinantes: na eleição de deputado.

Se diz nos meios políticos que é com deputado que prefeito afere prestígio. E, de fato, é onde eles concentram mais o foco. É por esse viés que a bancada governista estima que a oposição aumentou o seu mix de dificuldades no pleito deste ano.

E eles, ao inverso, se sentem mais confortáveis.

A boa da PM em Paripe

O site Paripe Net, de Paripe, que cobre a banda norte do subúrbio ferroviário de Salvador, publica um vídeo interessante. Nele, os policiais abordaram um cidadão dirigindo embriagado, que tentou argumentar, carimbando de vez a embriaguez.

— É cachaça mesmo!

Do policial ao colega:

— Você tem algemas?

— Não. Quem tem algema é Rodrigo e Brito.

Até quando a PM age certo não é 100%.

Leão dá dicas aos candidatos

João Leão (PP), vice-governador, diz que os que vão disputar as eleições deste ano devem ficar muito atentos para as novas regras do jogo (pós-Lava Jato), lembrando que a maioria ainda não se deu conta.

— Teremos uma campanha este ano mais judicializada do que politizada. Quem não andar nos trilhos, corre o risco de perder o mandato. Ou melhor, ganhar e não levar. Mas para muitos, a ficha não caiu.

O FPM anda na contramão?

As constantes quedas do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) vão levar os prefeitos do Brasil em maio a Brasília para protestar ante o governo.

Maria Quitéria, ex-presidente da UPB, hoje presidente da Fundação Luis Eduardo Magalhães , diz que não há justificativa para o que vem acontecendo.

— O governo não diz que a economia está melhorando? Então o FPM deveria estar subindo, e não caindo.

Inácio Gomes, o advogado 0800 dos presos políticos

Inácio Gomes, o advogado que nos deixou na semana passada, aos 83 anos, foi presidente da Câmara de Salvador e figura respeitabilíssima por onde andava, mas escreveu o melhor da história dele na ditadura militar: ao lado dos colegas Ronilda Noblat, Jaime Guimarães e Pedreira Lapa integrava um restrito time que advogava de graça para presos políticos.

E quando precisava ir ao Rio para audiências na Auditoria Militar, quem pagava as contas, se eles não tinham e muito menos os presos?

No fim da vida, o próprio Inácio dizia que fazia questão de contar, a bem da História:

— Era o Antonio Balbino (ex-governador). Pagava passagens, hospedagem e fazia absoluta questão de não aparecer.

