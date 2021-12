E o Agenor Gordilho faz história. Vai naufragar para virar atração

Após 16 anos como fiel escudeiro de Bell Marques, estrela top da axé-music, ninguém duvida que Fausto Franco, secretário de Turismo da Bahia, entende de festas.

Assim o é que ele está preparando uma das boas, com honras e pompas para o naufrágio proposital do ferryboat Agenor Gordilho, na Baía de Todos-os-Santos (BTS), nas imediações da Vitória, a uma profundidade de 33 metros.

— Vai ser coisa de uma hora e meia. Mas queremos que o Brasil e o mundo vejam.

Tudo limpo — Tem a ver. Fausto está sabendo surfar bem em uma ideia parida pelo antecessor, José Alves: naufragar navios para atrair o turismo de mergulho, prática já difundida noutros pontos do planeta. É mais ou menos um recado para o mundo, do tipo vem que aqui também tem.

Claro que é um naufrágio ligth. O Mapa de Naufrágios da BTS, elaborado por pesquisadores do Observatório de Riscos e Vulnerabilidade Socioambientais da Baía de Todos-os-Santos (Ufba), contabiliza 18 naufrágios, todos com ares trágicos.

O Agenor, que vai ficar ao lado de uma balsa (a ser naufragada junto), não. Foram tirados fios, motores, apetrechos de amianto, tudo que oferecesse riscos ao meio ambiente e aos mergulhadores, trabalho feito pela empresa Engesub Serviços Subaquáticos.

Com mais de 40 anos de uso, o Agenor tem destino de ser túmulo visitado na BTS. Mais honroso que o do ferry Gal Costa: acabou cortado em pedaços para ser derretido.

Acreditando que a Fiol vem

Diz a deputada Ivana Bastos (PSD), que é de Guanambi e presidiu a Comissão da Fiol, que o governo prometeu licitar até setembro o trecho da ferrovia entre Ilhéus e Caetité, e não só os chineses demonstraram interesse, como os diretores da Bamin já disseram que, se os chineses não quiserem, eles querem.

E o trecho entre Caetité e Barreiras, como fica?

— O governo nada falou até agora, mas acho que a conclusão é inevitável.

A estrada que é curta e cara

Leitores de Canavieiras perguntam a quantas anda o trecho da BA-001 que liga Canavieiras a Belmonte, 33 km que faltam para fazer a conexão Porto Seguro-Aracaju, pelo litoral. Transferimos a pergunta para o secretário Marcus Cavalcanti (Infraestrutura).

A questão não é a distância, é o terreno, uma vasta planície de areia cujo aterro custa caro. Cavalcanti diz que licitou a contratação de uma empresa para fazer três alternativas de projeto.

Argolo com um pé na rua

O ex-deputado Luiz Argolo, um dos primeiros condenados da Lava Jato (a 12 anos e oito meses) e mais a devolver R$ 1,9 milhão por multa penal e reparação de danos, está em vias de ser solto porque a Justiça aceitou o parcelamento da dívida, mas com um detalhe: os advogados dele são baianos, fora do ninho da Lava Jato. Sérgio Carneiro, que trabalha no escritório, diz que o mérito todo é do colega José Antônio Maia Gonçalves.

A volta de Thomé, uma polêmica de nossos dias

E já que o papo é Baía de Todos-os-Santos, o deputado João Carlos Bacelar (Podemos) disse achar “esquisita” a ideia de trazer para Salvador os restos mortais de Thomé de Souza, o português que aqui chegou em 1549 para fundar, a mando do reino de Portugal, a Cidade de São Salvador.

Ponderamos com o deputado que o advogado Ademir Ismerin, pai da ideia e tão empolgado com a causa que parece ser a reencarnação de Thomé, foi à Vila Franca de Xira, em Portugal, onde ‘o fundador’ está sepultado (ao lado da mulher) e, pelo jeito, o túmulo dele é lá esquecido a um canto, abandonado: com certeza Thomé iria preferir Salvador, onde terá pompas de herói.

E Bacelar: “Me rendo aos argumentos”.

