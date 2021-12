E no 7 de Setembro de 2021, vai ter confusão geral ou só barulho?

Haja o que houver, o 7 de Setembro de 2021 já está na história. O dia amanhece hoje com o Brasil inteiro, e também líderes internacionais, de antenas ligadas. O que os atos em favor de Bolsonaro em Brasília e na Avenida Paulista vão causar de impacto político?

Imaginamos três respostas possíveis, a conferir:

1 - Os bolsonaristas quebram o pau, invadem ou ameaçam invadir o STF, a confusão geral se estabelece.

2 - Só barulho. Os bolsonaristas gritam, falam,

mas só há pequenos atritos isolados e tudo não passa disso.

3 - Santa paz. O Brasil acorda apreensivo, mas dorme tranquilo.

Guerra — O fato é que, a julgar pelas redes, o Brasil parece estar prestes a entrar num clima de guerra. O Twitter, só com a convocação para os bolsonaristas, cresceu 14%. Os evangélicos estão sendo abertamente concitados a largar as suas igrejas para ir lá (com alguns poucos contra).

No tempero, a polícia, que vai às ruas para garantir a ordem, mas com muitos dos seus integrantes abertamente simpatizantes de Bolsonaro.

A preocupação é generalizada, e um documento divulgado por 21 líderes dos quatro cantos do planeta externa os receios gerais com um possível golpe no Brasil.

Só para lembrar, semana passada dizia que guerra não se ganha com flores, quem quer paz se prepare para a guerra. Parece surreal, mas estamos vivendo isso mesmo.

Roma, Raíssa e Aleluia juntos

Alexandre Aleluia (DEM), vereador em Salvador, Raíssa Soares, a médica de Porto Seguro que recebeu uma carga de cloroquina de presente de Bolsonaro e hoje é secretária da Saúde, e o ministro João Roma posaram juntos, ao lado do ministro do Turismo, Gilson Machado, no encontro na Conferência de Ação Política, em Brasília.

Os três são tidos como governadoráveis bolsonaristas, e Gilson tem tido muita presença na Bahia.

Fábio fala no Instagram

Fábio Vilas-Boas, o ex-secretário da Saúde que caiu por ter chamado uma mulher de ‘vagabunda’, aos poucos vai saindo do silêncio em que mergulhou após o caso.

Ontem no Instagram ele lembrou o Setembro Amarelo, o mês que trata de pessoas com problemas psíquicos. Diz que o número de suicídios é alto no mundo também. E que Jaques Wagner e Rui Costa trabalharam bem a questão construindo CAPs e criando leitos psiquiátricos.

Robinho pode sair do PP

O deputado Robinho (PP), que há duas semanas rompeu com o governo, mas dizendo que o candidato a governador dele é João Leão, pode migrar para o PL ou o PROS, segundo o que dizem aliados dele no extremo sul, a principal base.

Ninguém acredita que a candidatura de Leão vá até o fim. E Robinho, sempre aliado do federal Ronaldo Carletto (PP), ano que vem terá no encalço Neto Carletto, de Eunápolis, sobrinho de Ronaldo.

Será este feriadão nosso evento-teste? Vai ficar sendo

A pergunta aí, do título acima, foi feita ao secretário de Turismo do Estado, Maurício Bacelar, que deu uma gargalhada. Mas o fato é, admite ele, que o feriadão deu um bom gás para o setor hoteleiro, com todos os hotéis podendo ocupar até 100%, desde que seguindo os protocolos do estado.

– Ainda não tira o pessoal do vermelho, o baque da pandemia foi forte, mas já dá boa ajuda.

Maurício revela outro detalhe curioso: o grosso do fluxo turístico no Brasil, e na Bahia também, é interno, ainda há dificuldade de trazer gente de fora para a Bahia’.

Tem um lado bom, as autoridades estão de olho nos números de daqui a 20 dias. É quando vai se saber se está tudo bem ou não.

REGISTROS

Taboquinhas de volta

Taboquinhas, bucólico povoado de Itacaré, nas margens do rio de Contas, está voltando ao velho normal. Realiza hoje o Taboquinhas Sport Festival, que envolve futebol veterano, futebol feminino, futevôlei, vôlei e canoagem, reunindo atletas de Taboquinhas, Itacaré, Água Fria e zona rural.

Diversidade racial

A Secretaria da Reparação da prefeitura de Salvador realiza nesta quinta (11h) o 5º Encontro do Selo da Diversidade Étnico-Racial. Tema: Você sabe o que é Employed e Vieses Inconscientes e sua importância para a diversidade e inclusão étnico-racial na sua organização?

Mioma em pauta

A Associação Bahiana de Medicina (ABM) e a Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia (Lago - UniFTC) realizam amanhã (19h) a mesa-redonda Mioma, pelo canal da ABM no YouTube e Instagram (@abmedicina).

Infarto

Francisco Domingos, o Chico, 42 anos, chocou Ipiaú no fim de semana. Motorista do Samu, tinha acabado de socorrer vítimas de um acidente na BA-630 quando sofreu um infarto. O médico que o acompanhava pegou o volante, mas ele não teve jeito.

