É consenso: as passagens aéreas pulam do abuso para a escorcha

No embalo da falência da Avianca, os preços das passagens aéreas, que de início eram abusivos, passaram a ser escorchantes. Pelo menos é o que se pode deduzir da audiência pública realizada ontem na Assembleia para discutir o assunto.

O deputado Jânio Natal (Pode), também ex-prefeito de Porto Seguro, disse que uma passagem para lá, que antes custava R$ 237, agora custa R$ 3.357. Com o detalhe: havia três empresas, a Latam, a Gol e a Avianca. Só ficou a Gol, que bota o horário de ida meia-noite e meia e de volta, 5 da manhã.

— O nome disso é roubo.

CPI — O assunto causa indignação também nos deputados federais baianos, que obrigatoriamente fazem dois voos semanais a Brasília (ida e volta). A passagem, que custava R$ 600, passou para R$ 2 mil. O custo mensal, que era de R$ 4,8 mil, passou para R$ 16 mil.

O deputado João Carlos Paolilo Bacelar (PL), presente à audiência, diz que já coletou assinaturas e esta semana dá entrada em um pedido de CPI para apurar o caso.

O presidente da Anac (José Ricardo Pataro de Queiroz), por acaso um baiano, disse que não é função dele regular preços “Há um cartel. Os preços são iguais na Tam, na Gol, na Latam e na Azul”.

Dizem que o dólar e o querosene definem as passagens. Segundo Bacelar, em Vitória custa R$ 3,34 o galão, em Salvador, R$ 2,56; em Campinas, R$ 2,73; na Turquia, R$ 1,67; e na Espanha, R$ 0,60.

É mais barato voar para fora

Habituado a viajar pelos quatro cantos do planeta há tempos, o deputado Adolfo Menezes (PSD) diz estar “perplexo”.

Exemplo: um bilhete ida e volta Salvador-Dubai, 14 horas de voo, custa em torno de R$ 3.500, o mesmo preço entre Salvador e São Paulo, duas horas.

— De São Paulo para Tóquio, no Japão, custa R$ 5 mil. Semana passada, eu estive em São Paulo, paguei isso. Virou uma esculhambação.

Wagner quer regra no setor

Presente na audiência, ontem, na Assembleia, o senador Jaques Wagner (PT) disse que aplaude a decisão do governo, de abrir a possibilidade de capital estrangeiro nas empresas aéreas que atuam no Brasil, mas alertou que Anac e empresas têm que conversar:

— Veja. A Azul não é brasileira. A Gol é controlada por fundos de pensão internacionais. E a TAM é chilena. Tem que haver uma regra regulamentando isso.

Leal aponta atraso do País

Nelson Leal (PP), presidente da Assembleia e patrono da discussão sobre a escorcha nas passagens aéreas ontem, disse que os preços no Brasil, especialmente para o Norte e o Nordeste, viraram um abuso:

— Enquanto países como Malásia, Bulgária, Índia, Turquia, Romênia, Indonésia e Tailândia estão entre as com mais baratas, ocupamos a 48ª posição no ranking. Portanto, não é uma questão de país desenvolvido ou não.

Sinpojud tenta barrar o fechamento de comarcas

Zenildo Castro, presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário da Bahia (Sinpojud), está fazendo um périplo pelos gabinetes dos deputados estaduais, na tentativa de evitar o fechamento de novas comarcas no interior baiano.

Segundo ele, nos últimos cinco anos 75 foram fechadas, e o Tribunal de Justiça já externou a intenção de fechar mais.

— Os prefeitos são contra, fechar comarcas é desserviço. As pessoas têm que se deslocar para outras cidades para ter o direito à Justiça.

Ele diz que enquanto suprime comarcas, o TJ amplia o número de desembargadores. Hoje, são 60 e querem botar mais dez. Estão fazendo um megaprédio, com vidros espelhados e tudo mais. Prejudicam a primeira instância para isso.

