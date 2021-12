E Bolsonaro mostra-se mais só. Não tinha o Exército, como dizia

Decididamente a pandemia a que Bolsonaro se referiu como uma gripezinha impôs a ele o seu calvário. Dizia-se até a semana passada que ele só tinha apoio pleno em dois segmentos, os militares e os evangélicos, mais o Centrão. Agora, no embalo da demissão de Ernesto Araújo do Ministério das Relações Exteriores, a história real se desnuda: com os militares, a coisa não é bem assim.

Simples. O general Fernando Azevedo e Silva, que pediu demissão do Ministério da Defesa, e com ele todo o alto comando das Forças Armadas, disse na despedida que o Exército assim como as Forças Armadas de modo geral desempenham papéis de Estado. Ou seja, aqueles que se sobrepujam às vontades políticas do governante do dia. E não tornar-se serviçal de quem está no poder, como Bolsonaro queria, tentando uma declaração dos militares em apoio à forma como ele encara a pandemia. Perdeu.

Mal em tudo — E o Centrão está lá por mera conveniência, a interconexão entre os interesses políticos dos atores e os cofres públicos. Fica até o fim? Já dissemos e vamos relembrar: se ele tiver bem, sim; se não, não.

Ora, se diz na ciência política que um bom gestor deve dispor de boas doses em três itens, honestidade, capacidade de gestão e habilidade política.

Com Bolsonaro aí, vê-se que, na honestidade, os filhos que ele tanto ama melam o jogo; na capacidade de gestão, vai de mal a sofrível; e a habilidade política é nenhuma. Ele tem um ano para tentar mudar isso.

Segundo Tramm, entra e sai na ANM é fruto de caso mal resolvido

Eduardo Leão, diretor da Agência Nacional de Mineração (ANM), pediu demissão alegando motivos de ‘cunho pessoal e familiar’, mas admitiu: vinha recebendo uma série de ameaças e retaliações.

Segundo Antônio Carlos Tramm, presidente da Companhia Bahiana de Pesquisas Minerais (CBPM), a entidade, ligada ao Ministério das Minas e Energia, na real virou um balaio de gatos.

– A ANM foi instalada no fim do governo de Temer. Nunca definiram as obrigações de cada um e deu nisso, todo mundo decide sobre tudo e ninguém decide nada. E também não há pessoal, não tem carro, não tem nada.

Isso, segundo Tramm, resulta num atraso enorme para o Brasil. Na ANM existem mais de sete mil áreas para a mineração aguardando avaliação. E só na Bahia tem mais de 20 processos com oito anos de espera.

Em suma, é mais um setor que não anda.

Maioria quer jogos de azar

Relator do projeto que legaliza os jogos de azar no Brasil, a ser tocado agora em abril, o senador Ângelo Coronel (PSD) ganhou uma boa vitamina para o discurso, a pesquisa do Instituto Paraná que aponta 58% da população a favor, 35,1% contra e 6,9% não sabem.

– Se legalizar, o governo terá em mãos a fonte de receita para financiar o auxílio emergencial.

Ele acredita na aprovação. A reação maior vem da bancada evangélica.

Alagoinhas, onde a Covid está pegando mais leve

Apesar de a pandemia da Covid estar tirando o sono de governantes nos quatro cantos do Brasil, em Alagoinhas a situação está um pouco mais tranquila, segundo o prefeito Joaquim Neto (PSD).

– O pessoal daqui, isso é comum, possui muitas casas no litoral norte. Os casos que tivemos vieram de lá, das praias. Temos 13 leitos de UTI para a Covid e no pico, uma três semanas atrás, chegamos a ocupação de 11. Hoje, todos estão livres.

Apesar do cenário, ele diz que mantém as restrições de locomoção. E apesar de ser médico, com 58 anos de idade, não se vacinou, prefere esperar a vez. ‘Estou na linha de frente, mas não como médico’. Joaquim entrou no consórcio das vacinas, que custa US$ 7,50 ou em torno de R$ 40 o frasco de cinco doses. É só esperar.

REGISTROS

Fogo na pista

Um empresário de alto coturno que ia pousar ontem pela manhã no Aeroporto de Comandatuba, em Una, onde ele já participou algumas vezes do Fórum de Comandatuba e se aconchegou ao lugar, não gostou do que viu. ‘Estava tudo branquinho, só tinha fumaça’. Foi o incêndio no mato lá.

Secti na crise

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) vai marcar a passagem do Dia Mundial da Saúde, terça próxima, realizando o Simpósio Laboratórios, Pesquisa e CT&I no enfrentamento à Covid-19, transmissão pelo YouTube. Vai reunir pesquisadores que têm projetos na pandemia.

Contra as fakes

Concorrendo com 57 trabalhos, estudantes do Ifba de Seabra ganharam o 1º lugar na 19ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia da Universidade de São Paulo (Febrace) na categoria Ciências Humanas. O trabalho: Checker News: Combatendo a perpetuação das notícias falsas na internet sobre a Covid-19.

Chapada zero

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) proibiu visitas ao Parque Nacional da Chapada Diamantina na Semana Santa. O motivo: a Covid.

