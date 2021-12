E a oposição facilitou a vida do governo? No fim, ficou parecendo

O recorde de obstrução na Assembleia é de 44 horas ininterruptas, quase dois dias. A última foi de 36 horas. Ontem, a oposição até começou. E com isso passou a manhã. Pouco depois do meio dia, desistiu. E se retirou. A sessão que se esperava varasse a madrugada, acabou em menos de uma hora.

O governo aprovou 13 projetos, inclusive os da reforma administrativa. Ficou para segunda a PEC que estabelece o salário do governador como teto estadual.

Pelos fundos — O deputado Luciano Ribeiro (DEM), líder da oposição, já entrou no auditório onde a sessão se realizava ironizando:

— Olhe o velho Octávio Mangabeira, pense num absurdo, a Bahia tem precedente. Todos nós entramos aqui pela porta dos fundos para fazermos uma sessão nos porões da Assembleia.

A princípio, avaliou-se a atitude de abandonar a sessão como positiva. Afinal, o pacote da reforma é impopular e o ônus seria todo dos governistas. Deu mais ou menos.

Como um rolo compressor, os governistas tocaram a sessão como um trator e em menos de uma hora aprovaram 13 projetos, cinco do Executivo, inclusive os polêmicos, sete do TJ, um do Ministério Público e um do deputado Fabrício Falcão (PCdoB).

O governo pagou um grande desgaste, é óbvio, pelo conjunto da obra. Mas ficaria mais caro se ontem a agonia se prolongasse.

Prisco atiçou a invasão

O deputado Soldado Prisco (PSC) nega que tenha tido participação na invasão do plenário da Assembleia anteontem, mas funcionários da casa presentes no ato dizem que a ação dele foi decisiva.

Ele forçou a entrada, os manifestantes forçaram juntos e o vidro quebrou.

Nada disso aconteceria se as galerias, ainda interditadas por causa do incêndio de junho, estivessem funcionando, dizem os deputados. Deu no que deu.

Targino na obstrução

Ainda quando a sessão estava sendo obstruída, o deputado Targino Machado (DEM) discursava. Tinha direito a 20 minutos, na sequência pediu questão de ordem, mais cinco minutos, que ele deu sequência ao discurso.

Vendo o tempo correr além dos 20, reclamou. Angelo Coronel (PSD), o presidente, retrucou:

— Preste atenção, deputado. Ele tem mais cinco.

E Targino, no microfone:

— Chiiiiiiiiii!!!

Lembrança inimiga

Aladilce e os manifestantes

Diretora do Sindisaúde, a vereadora Aladilce Souza (PCdoB), partido da base de Rui Costa, estava na Assembleia nos últimos dois dias, mas apoiando os manifestantes contra a reforma. Ontem ela tentou, sem sucesso, negociar a entrada dos manifestantes no auditório da sessão:

— O governo encaminhou mal a reforma, sem discussão, e isso foi muito ruim. Na saúde tem quem perdeu adicional e agora ainda vem mais essa.

Rosenberg: ‘Fiquei triste’

Indagado sobre o que sentia ao ver a Assembleia cercada pela PM para barrar sindicalistas, velhos companheiros, Rosenberg Pinto (PT) admite o constrangimento:

— Fiquei triste. Não quero buscar culpados, mas o ato de invadir levou a isso.

Ele atacou a oposição, que chamou o auditório onde a sessão aconteceu de porão.

— Eles não conhecem os porões da ditadura apoiados pelo governo que agora eles vão servir.

