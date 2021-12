E a morte de 14 partidos é algo de bom para nós? Sem dúvida, sim

Igor Kannário e Pastor Abílio Santana, ambos do PHS, mais Raimundo Costa, do PRP, deputados federais eleitos, mais os estaduais Jurandir Oliveira (PRP), Junior Muniz (PHS) e Pastor Tom (Patriota), vão ter que arranjar um novo partido.

Motivo: os partidos deles, num total de 14, se encalacraram na cláusula de barreira, o dispositivo da reforma política que obriga partido para ter o direito de existir conquistar 1,5% dos votos válidos em nove estados ou 1% em todos.

Sem fundo — Se eles quiserem ficar nos seus partidos, do ponto de vista legal, problema nenhum. Mas não receberão um centavo do Fundo Partidário, nem terão tempo de rádio e tevê. Ou seja, vão ter que pagar do bolso. Óbvio que, num país em que os partidos vivem pendurados nas tetas públicas, ninguém quer.

O Brasil tem 35 partidos e mais 60 na fila. Virou meio de vida, a maioria, para vender tempo de tevê e também legendas para candidaturas. Com a saída dos 14 (alguns mais encorpados, como o PCdoB, estão se fundindo), ficam 19, mas a lei prevê que os percentuais mínimos vão subir. Em 2022, já serão 3% em nove estados, ao invés de 1,5%.

Os eleitos estão se arrumando. Jurandir e Júnior Muniz, por exemplo, foram para o PP de João Leão. O federal Raimundo Costa diz que está avaliando:

– Recebo convites de todos os lados. Mas é cedo. Primeiro vou conversar com Rui Costa.

Mais Médicos, mas nem tanto

Se a ausência dos cubanos no Mais Médicos pode causar estragos em pequenos municípios, em Feira de Santana, nem tanto, segundo o prefeito Colbert Martins (MDB), que por acaso também é médico.

– Temos 24 médicos do Mais Médicos cubanos. Acho que dá para suprir. Os outros são brasileiros, venezuelanos, colombianos. A diferença deles para os cubanos é que eles recebem o dinheiro inteiro.

Lauro, eleições complicadas

A Secretaria de Educação da prefeitura de Lauro de Freitas marcou para o dia 23, ou sexta da semana que vem, a eleição, com o nome de ‘consulta pública’, para diretores de escolas municipais, mas está dando rolo.

Alguns membros de chapas queixam-se de que foram ameaçados. E alunos, funcionários e professores criticam as regras mal definidas. Tem até denúncias de candidatos que ocupam cargos em Camaçari e Simões Filho.

A propaganda da polêmica

A discussão sobre a legalidade da cobrança pela prefeitura de Salvador de propagandas nas lojas dos shoppings, levantada pelo vereador César Leite, está rendendo polêmica.

O secretário Sérgio Guanabara, de Desenvolvimento e Urbanismo, diz que é legal e terça vai se reunir com Carlos Andrade, presidente da Fecomércio-BA, e Antoine Tawil, vice-presidente do FCDL.

– Vamos esclarecer tudo.

Rui vai mudar o governo quase todo. E abre conversa

Rui Costa vai se reunir com deputados segunda à tarde, na SSP. Vai dar balanço da situação financeira do Estado e a palavra de ordem sobre a disputa na Assembleia, botando panos quentes na disputa entre o PP de João Leão, que tem Nelson Leal na ponta, e o PSD de Otto Alencar, que botou o nome de Adolfo Menezes, sem contar que Alex Lima (PSB) e Rosenberg Pinto (PT) também se dizem candidatos.

Mas Rui só vai abrir as conversas sobre a formação do novo governo na primeira semana de dezembro. Auxiliares bem próximos dele dizem que a ideia é fazer uma repaginada geral. Dos atuais secretários, pouquíssimos, os que nada têm a ver com política, vão permanecer nas mesmas funções.

POLÍTICA

COM VATAPÁ

Pedido mais forte

Conta Sebastião Nery em ‘1950 Histórias do Folclore Político Brasileiro’ que Murilo Badaró, senador mineiro, descobriu um empregão na Açominas e foi falar com o governador Ozanam Coelho (de julho de 1978 a março de 1979 era o vice de Aureliano Chaves, que se afastou para tornar-se vice-presidente da República de João Figueiredo, o último do ciclo militar de 64).

— Vou estudar o caso.

E estudou. Dias depois Murilo volta a ele:

— E aí, Ozanam. A história que lhe falei do menino que preciso botar lá na Açominas?

— O menino vai, Murilo. Mas outro menino, o meu menino. Quem vai para lá é o meu filho, o Saulo.

— O que é isso, Ozanam. Eu encontro o lugar, lhe peço, indicando um nome, e você bota o seu filho?

— Ora, Murilo. Eu estava entre dois pedidos. O pedido de um senador, que é você, e o do governador, que sou eu. Fui pela hierarquia. O pedido do governador é mais forte.

E nomeou o filho. Murilo bradou a falta de hierarquia moral. Ficaram inimigos.

adblock ativo