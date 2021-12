E a Covid vai batendo recordes malditos. De quem será a conta?

No mundo inteiro, a Covid fez uma curva ascendente da hora que bateu de 50 dias, e daí começou a descer. No Brasil, estamos com 95 dias hoje. Sexta que vem completaremos 100. E a curva só faz subir. Fechou a sexta última com 55.961 mortos, 990 do dia. Semana passada eram 49.090 e 1.221 do dia.

A Bahia, do tamanho da França em território e milhares de vezes menor em dinheiro, apesar da marcação de Rui Costa, vai na onda, em ritmo pouco menor, mas sofrendo o assédio dos que chegam de São Paulo.

Como sair desse atoleiro se a governança da crise virou uma Torre de Babel? Os números estão subindo, os governantes flexibilizando, prefeito faz de uma forma, outro de outra, todos assediados pela vizinhança, juiz dá decisão fazendo e desfazendo, promotor recomenda de outra forma e por aí vai...

Descompasso

Da fala mansa e serena da ministra Carmen Lúcia, do STF, saiu o enunciado da tese que vai dar a luz da compreensão:

— Acho muito difícil superar [a pandemia] com esse descompasso, esse desgoverno...

Ela diz que a responsabilidade é dos três entes federativos, trabalhando em harmonia (como Rui e Neto fazem na Bahia). E conclui:

— A política se faz com todo mundo, todos os cidadãos e para todos os cidadãos. Não segundo a visão de um ou outro governante. Porque isso vai resultar em mortes, e haverá responsabilidade por isso...

Para ver, mas primeiro rezemos para sobreviver.

Augusto Castro e uma experiência de quase morte

Após 42 dias internado, 18 na UTI, 15 deles entubado (com a Covid), o ex-deputado Augusto Castro, dias depois de ter saído do hospital, está, como dias antes de ter entrado, na estrada como candidato a pré-prefeito de Itabuna.

— Minha carga viral foi muito forte, mas estou bem. Tô terminando a fisioterapia e tocando a vida.

Teve medo de morrer?

— E quem não tem? Quando me disseram que eu ia ser entubado, a cabeça girou.

Lembra de alguma coisa da UTI?

— Nada, nada, nada. Apagão total. Logo que saí da UTI, sim. Aí comecei a voltar.

Filiado ao PSD de Otto Alencar, ele diz que ainda esta semana vai se reunir com o partido:

— O barco está andando e eu estou indo.

Segundo Ismerin, adiamento das eleições altera as regras

Se as eleições forem adiadas como pretende a PEC aprovada no Senado e em apreciação na Câmara, alguns aspectos das regras eleitorais já estarão irremediavelmente prejudicados, como os prazos de desincompatibilização.

Quem diz isso é o advogado Ademir Ismerin, especialista em direito eleitoral.

— Os prazos de desincompatiblização, por exemplo, são de seis meses para secretários candidatos a vereador ou de quatro meses se candidato a prefeito. Eu chamo isso de Lei Leo Prates. É o caso. Com a eleição em outubro, ele está fora, mas se for adiada, volta a ser habilitado.

De quebra, tem também o prazo de três meses para funcionário público que pretende se candidatar. Pelas regras atuais, será dia 4, no próximo sábado. Se até lá as eleições forem adiadas, tudo bem, o prazo muda automaticamente. Se não, quem é candidato é melhor se garantir.

E o 2 de Julho vai ser virtual

Depois de castigar em cheio o São João, a pandemia agora ataca o 2 de Julho, a mais popular das nossas festas cívicas. A Academia de Ciências da Bahia vai marcar a passagem da data com extensa programação durante o dia, inclusive o trajeto do Caboclo e da Cabocla da Lapinha ao Campo Grande, mas tudo virtual.

Mas vale. A ACB agregou nomes expressivos do mundo acadêmico, como o presidente da Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidovich.

Inimigo à vista!

Agostinho Muniz, jornalista, conviveu muito tempo com João Carlos Teixeira Gomes, o Joca, um capítulo à parte na história do jornalismo do nosso tempo, que nos deixou dias atrás.

Joca era professor do Instituto de Letras da Ufba, queria ir para a Facom. Enquanto isso,

os dois conviveram em projetos da Reitoria.

Conta Agostinho que Joca, Pena de Ouro como jornalista, escritor de memórias, ficção e poeta de mão cheia, queria se livrar do estigma de ter sido o piloto da grande briga entre o Jornal da Bahia, que ele comandava, e ACM. Achava que era muito maior. E era.

E ACM alimentava. Agostinho conta que

Joca contava que os dois tinham casa na ilha, ele em Barra do Gil, e ACM na Penha. Sempre que estava lá, caminhava pela praia. Dobrava a ponta da Penha, dava de cara com a casa de ACM. E a segurança toda entrava

de prontidão bradando:

— Inimigo à vista!

Era só para abusar. E abusou a vida inteira...

