E a campanha nas redes vai virar o paraíso das fakes? A briga é boa

Certa vez perguntaram a Paulo Maluf, ex-governador de São Paulo, então deputado: o que o senhor acha de o político carregar a pecha de mentiroso? E ele, rindo:

– Quem disser que não mente já está mentindo.

Pois não é que é? A mentira sempre temperou (para o bem e para o mal) o jogo político, de forma tão imbricada que parece ter nascido colado. Num olhar mais acurado, dá para notar que ela tem hierarquia moral. Vai das que fazem o bem geral da nação, como dizia Monteiro Lobato, passa pelas brincadeiras bem-humoradas e deságua na calúnia e na difamação.

Na era pré-internet, se xingava quem bem queria com panfletos apócrifos. Hoje é nas redes. A questão: uma campanha sem comícios e sem visitas em que as redes sociais vão imperar como artigo de primeira necessidade vai virar o paraíso da velha mentira agora com o vistoso nome de fake news?

Lei Félix – A única lei que encara a calúnia e a difamação como instrumento político é a do deputado federal Félix Mendonça Jr. (PDT), agora usada pela Justiça Eleitoral até nas propagandas. Ela vai estrear numa campanha justamente nesse cenário. E o próprio Félix admite:

– Este ano será um hit para os advogados.

Em tempo: no bate-papo sobre mentiras e calúnias, Félix nos informou que o pai, o ex-deputado Félix Mendonça, está internado desde segunda com Covid. E ele também está isolado, deu positivo. Que eles tenham uma boa sorte.

A terra mater vai se abrindo

Porto Seguro fechou o fim de semana com um histórico de 255 casos de Covid (inclusa a prefeita Cláudia Oliveira – PSB), 167 ativos e um óbito. Porto Seguro, a terra mater do Brasil, vai gerar curiosidade maior na próxima semana.

Desde segunda passada a prefeita flexibilizou e o comércio praticamente voltou ao normal. Alguns voos também retomaram o roteiro. A expectativa é sobre no que é que isso vai dar.

Brust recorda caso Getúlio

Do alto dos seus 82 anos, lembrando o amigo Leonel Brizola, que hoje completa 16 anos de falecido, Alexandre Brust dizia que quando viu o escândalo envolvendo o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o ex-assessor Fabrício Queiroz recordou Getúlio:

– Isso me lembra muito o escândalo envolvendo Getúlio Vargas e Gregório, o segurança dele. A diferença é que Getúlio tinha vergonha e se suicidou. E Bolsonaro não tem.

Os números que assustam

O Ministério da Saúde apontou ontem quase 49 mil mortos pela Covid. Semana passada, eram 40 mil. Na Bahia anteontem, 1.305, com 42 novos (+ 3,3%), com todos os números negativos ainda crescendo, 90 dias depois do início da pandemia.

Quarenta e nove mil equivalem a municípios como Poções, Monte Santo, Livramento, Mata de São João e Ipiaú. É uma tragédia que só piora. A conta já tem endereço: Bolsonaro. A questão: ele vai aguentar?

E a eleição vai ser mesmo adiada? Pode ser que não

Presidente nacional do DEM, ACM Neto reuniu (virtualmente) os 29 deputados federais do partido para saber o que eles acham da proposta de adiamento das eleições de outubro. Posto em votação, os a favor ganharam por 15 a 14, um voto.

Para o deputado baiano Elmar Nascimento, um dos presentes, o cenário não é muito animador para os defensores do adiamento:

– Acho muito difícil a proposta do adiamento passar. Não tem clima. E depois tem muitos prefeitos fazendo pressão. Vão gastar o orçamento de seis meses em dois e depois ajustam as contas.

Ressalva que para quem, como ele, defende o isolamento social como manda a ciência, qualquer alternativa é péssima.

