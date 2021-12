E a banda governista vai encarar ACM Neto com vários candidatos

ACM Neto deve anunciar dia 20 o seu candidato para 2020 em Salvador, provavelmente Bruno Reis, ou Leo Prates talvez, quem sabe. E na banda de Rui Costa, como fica? Como está, pulverizada. O próprio Rui Costa já disse que a base governista não tem que ter necessariamente um nome. E em janeiro vai reunir os aliados para começar a conversar. Veja o painel do momento.

PT - Dia 18 se reúne para enxugar o quadro de sete nomes postos e definir nova data para escolher o nome definitivo. Mas que vai, vai.

Isidório - Foi estimulado porque conquista votos em áreas que outros não entram. O medo é que a pulverização o ajude e ele vá ao 2º turno.

Bellintani - O Bahia não o ajudou em campo, mas fora, muito. Consolidou a fama de bom gestor. Ainda não se decidiu, mas também não tem pressa. Só teria a perder a precipitação. Ainda sem partido, mas está no jogo.

PDT - Se ensaiou com Vovô do Ilê, mas faz afagos a Leo Prates, que é aliado de ACM Neto. Um caso a resolver.

PP - O partido de João Leão botou o nome do deputado Niltinho na praça.

PSB - A deputada Lídice da Mata espera Bellintani.

PCdoB - Tem a deputada Olívia Santana, mas tem jogo. Pode compor.

A pretensão básica é que disso aí fiquem três.

Botando fé no Jesus do Ceará

Talvez inspirado no sucesso do técnico português Jorge de Jesus no Flamengo, o deputado Roberto Carlos (PDT), presidente da Juazeirense, correu atrás de um Jesus para treinar o clube. Encontrou Wladimir de Jesus, no Ceará, segundo ele, a luz do caminho:

– Em 2017 ele foi vice-campeão da Copa Paulista pela Ferroviária. E também foi assistente de Lula Pereira, técnico que já andou pela Europa.

É... Cada um caça com o Jesus que pode.

Éden e a Bahia como palanque

Éden Valadares assumiu, neste sábado, 7, a presidência do PT estadual dizendo que desde 2002 a Bahia é o principal palanque do partido no Brasil e uma das missões principais dele é essa, manter o palanque nacional.

– A libertação de Lula nos motiva muito.

Disse também que o partido vai apostar em Salvador, onde acha que tem chances.

– ACM Neto é um prefeito bem avaliado, mas escolheu mal (com Bruno Reis).

Ana Rita com um pé no PT

De malas prontas para deixar o PMB e entrar no PT, a vereadora Ana Rita Tavares estava, neste sábado, na troca da direção petista festejando a aprovação do projeto de lei dela que pune com multas que variam de R$ 1 mil a R$ 100 mil quem maltrata os animais. Ela, que começou o mandato aliada de ACM Neto e depois rompeu, se disse satisfeita com a atitude do prefeito quando o projeto chegou à mesa dele:

– Para minha surpresa, ele sancionou.

Portugueses desistem de Una, mas o governo não

Embora os portugueses do Grupo Vila Galé tenham anunciado a desistência de implantar um hotel em Una, por conta da polêmica estabelecida por supostos índios tupinambás de que se tratava de uma área indígena, o deputado Eduardo Salles (PP) diz que ainda se estuda arranjar outra área para salvar o investimento, que é da ordem de R$ 500 milhões.

A questão agora é convencer os portugueses. Na nota que eles divulgaram em novembro anunciando a desistência disseram que, apesar do apoio da prefeitura de Una, do governo do estado e de terem todas as licenças ambientais liberadas, em nenhum momento apareceu qualquer questionamento. Afirmam que não querem começar um negócio em ‘clima de guerra’.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Erro de imprensa

Newton Calmon, jornalista, que no Jornal da Bahia era sensação na imprensa baiana com a coluna ‘Bola na Rede’, feita por ele com a assinatura de Santelmo.

Eram notinhas curtinhas em letras grandes estrilando bom humor, vitaminado pela intensa briga que o JBa, com o dono, João Falcão, e o editor-chefe, João Carlos Teixeira Gomes, o Joca, travavam sem tréguas contra ACM.

Diziam na época que ACM tinha um caso com uma socialite de Salvador chamada Bebel, assunto sempre falado nas rodinhas, mas nunca publicado, até o dia em que Santelmo publicou uma notinha de duas linhas que provocou um furacão:

“ACM foi passar o fim de semana na ilha. Nada de trabalho. Apenas comer bebel e dormir”.

ACM ficou possesso, o próprio João Falcão também não gostou. E Santelmo tentou se justificar.

– Foi erro de imprensa. Eu quis dizer beber, mas trocaram o ‘r’ pelo ‘l’ e ficou bebel. Tanto é que o ‘b’ saiu certo, foi minúsculo.

Não colou, ficou por conta da briga com o JBa.

