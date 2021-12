Dos 63 deputados, 17 são citados como prefeituráveis para 2020

Perguntam alguns leitores quantos deputados vão disputar as eleições de 2020. Sabe-se lá, mas 2019 está chegando ao final com pelo menos 17 dos 63 citados como prefeituráveis. Alguns admitem, mas ninguém leva a sério, outros falam, mas sabe-se que é só para marcar posição e pelo menos cinco são efetivamente competitivos, mas cautelosos ao falar do assunto, vezes com um não que não convence.

Entre estes estão Eduardo Alencar (PSD), três vezes prefeito de Simões Filho, ansioso para derrubar o prefeito Dinha (MDB), que, para além de adversário, é inimigo. Zé Raimundo (PT), de Vitória da Conquista, também emerge no cenário como virtual adversário do prefeito Herzem Gusmão (MDB).

A lista — Quem também não esconde a vontade é Jânio Natal (Podemos), ex-prefeito de Porto Seguro, e Zé Cocá (PP), de Jequié. E David Rios (PSDB) está todo animado para enfrentar o prefeito de Tucano, Sérgio Soares Santos (PSD), que faz uma administração no mínimo muito polêmica.

Osni Cardoso (PT), de Serrinha, diz que não quer, mas ninguém acredita. Tirante esses, a lista inclui Robinson Almeida (PT), Niltinho (PP), Olívia Santana (PCdoB) e Hilton Coelho (PSOL) – Salvador; Targino Machado (DEM), José de Arimatéia (Republicanos) e Pastor Tom (PSL) – Feira de Santana; Fabrício Falcão (PCdoB) e Marcell Moraes (PSDB) – Vitória da Conquista; Mirela Macedo (PSD) – Lauro de Freitas; e Antônio Henrique (PP) – Barreiras.

Black Friday pós-Lava Jato

Uma distribuidora de bebidas entrou na Black Friday jogando pesado. As estrelas do mix são oferecidas assim: Petrus, vinho francês, de R$ 16.120 por R$ 12 mil; Congnac Louis XIII, de R$ 19.749,60 por R$ 15 mil; Whisky Johnnie Walker 1805, de R$ 103.896 por R$ 95 mil; e a cereja do bolo, aguardente Velho Barreiro Diamond, de R$ 258.960 por R$ 239 mil.

Rendeu piada nas redes. Antes da Lava Jato não tinha Black Friday no ramo. O interessado comprava e ponto.

Uma questão entre vizinhos

Nestor Duarte, secretário de Administração Penitenciária do estado, reclama: a boa requalificação que a prefeitura de Salvador faz em vários pontos da cidade está falhando na Vitória. Lá, estão tirando os meios-fios de pedra históricos para colocar de cimento.

– Não é política. É que fica feio, fora de tom.

Detalhe: Nestor mora na Vitória no mesmo prédio que ACM Neto. É só pedir ao vizinho que dê uma olhadinha pela janela do carro.

O Flamengo, a Uneb e a grana

Conversa entre o jornalista Cláudio Souza e o reitor da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), sobre o fato de o Flamengo ter conquistado a Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro no mesmo fim de semana.

– O Flamengo chegou bonito, mas para conseguir isso investiu R$ 560 milhões.

E Bites, admirado:

– Zorra! Isso é o orçamento da Uneb para o ano todo!

Moral: a alegria do Flamengo custou um ano de Uneb.

Baixios de Irecê, um ato sem convite ao governo

Sobre a nota que publicamos sábado referente à inauguração, sexta, do Projeto Baixios de Irecê, com a presença do ministro Gustavo Canuto (Desenvolvimento Regional), o vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico da Bahia, João Leão, pontua o seguinte:

1 – Foi dito que o governo baiano foi convidado e não apareceu. Segundo Leão, não houve convite, apenas um comunicado na quinta-feira à noite dizendo que o ministro estaria na Bahia para a inauguração.

2 – Também foi dito que a obra custou R$ 1 bilhão. Segundo Leão, foi mais de R$ 3 bilhões. ‘Só eu botei uma emenda de R$ 1,2 bilhão’.

3 – E o projeto não foi retomado por Temer. Quem mais o tocou foi Lula, Dilma também.

adblock ativo