Diversos cenários possíveis num horizonte ainda distante

O deputado federal Nelson Pelegrino (PT-BA) acredita que diversos cenários se desenham na Câmara na disputa pelo apoio à presidência da Casa. Um deles pretende consolidar o bloco de esquerda anunciado ontem, pelas lideranças em Brasília, com PT, PSB e Psol.

– A ideia ainda era tentar puxar o PCdoB e o PDT de novo – falou.

Uma articulação com a Rede também estaria no radar.

Outra possibilidade está no diálogo com siglas dissidentes (que não apoiam a reeleição do democrata Rodrigo Maia), como PP e MDB. A união das legendas, de acordo com o petista, “seria algo estritamente regimental”, apenas para garantir mais espaço. De toda forma, a palavra final, adiantou, sairá apenas no final do mês, quando será feita mais uma reunião.

Apesar de Rodrigo Maia ter apoio de 12 partidos, ainda não se lançou oficialmente, e quando isso acontecer, disputará com ao menos seis nomes.

Bahia - No Estado, Pelegrino avalia que reuniões desta terça e quarta com o governador Rui Costa devem ser definitivas para o anúncio dos nomes que vão compor o governo. O anúcio deve ocorrer nesta sexta.

– Sempre tem mais demanda do que oferta, não tenha dúvida. Sempre tem uma rusga, um partido quer uma coisa, outro quer outra – ponderou.

Repasse não chegou

A possível redução – a partir de março – nos serviços do Hospital da Chesf, em Paulo Afonso, tirou o foco do deputado federal Bacelar (Podemos) da Educação. O parlamentar reclama que o hospital não recebeu o repasse do Ministério da Saúde e deve, mesmo, encerrar as atividades até 2020.

Na divisa com os estados de Sergipe e Alagoas, será uma perda tremenda à população de baixa renda de todo o entorno.

Trabalho e dignidade

As comunidades rurais terão o apoio do gabinete da deputada estadual Ivana Bastos (PSD). A parlamentar garantiu que seu mandato vai “fortalecer esse trabalho” e até falou em “dignidade da zona rural”. Será um esforço econômico e social?

Ivana parece já definir mais uma frente de trabalho, em prol de Guanambi, para garantir o teto máximo 40% para taxa de esgoto da cidade.

Luta contra a intolerância

Mais incertezas do que fatos concretos rondam a criação da delegacia contra racismo e intolerância religiosa em Salvador, prevista na Constituição Federal e desde junho de 2014 em lei estadual.

Na última segunda-feira, o vereador Edvaldo Brito (PSD) protagonizou apenas mais um capítulo desta luta, quando oficializou o pedido ao secretário de Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa.

Família Assembleia segue baiano até Brasília

A menos de dez dias de assumir como senador, Ângelo Coronel (PSD-BA) fez um discurso de despedida nesta terça na Assembleia Legislativa da Bahia, que definiu como “família”.

– Saio daqui, mas sei que a assembleia não vai sair de mim.

Ainda sobre família, Otto Alencar, presidente da sigla no estado, foi parabenizar Diego Coronel por seu aniversário de “46 anos de idade”, quando foi interrompido pela esposa de Ângelo, Eleusa, que prontamente o corrigiu:

– Não tenho como ter um filho de 46 anos, ele tem 36 e Ângela tem 37. Dez anos mais? – apontou, tirando risos dos presentes.

