Disponível como amigo, Aleluia fala em ajudar Neto na capital

José Carlos Aleluia (DEM-BA), que cumpre mandato de deputado federal até dia 31 de janeiro, disse ao A TARDE que ainda não recebeu qualquer convite para integrar o governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

– Estou tratando de construir minhas alternativas. Eu não fui convidado – falou Aleluia. Quando questionado sobre planos para o futuro, falou que está disponível para trabalhar.

– Eu só irei fazer da minha vida, seja na iniciativa privada, seja no governo, algo em que eu possa realmente contribuir. Eu não vou aceitar qualquer coisa nem do governo nem da iniciativa privada – afirmou.

Ajuda – Sem nada traçado, ainda, Aleluia reforçou que não integrará o governo do prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), e que isso já está bem acordado entre ambas as partes. De toda forma, o deputado está disposto a ajudar na administração soteropolitana, revelou.

– Eu estou disponível para ajudar, dar opinião, mas não para assumir nenhum cargo, seria uma espécie de amigo – finalizou o ainda deputado federal.

Agora, o legado da família está com o filho Alex Aleluia, vereador de Salvador. Semana passada, foram homenageados pelos esforços a favor da igreja do Senhor Bom Jesus do Bonfim.

Nas palavras do deputado, é o santuário “mais representativo” da cultura baiana.

O que vem por aí?

O prefeito ACM Neto postou uma curiosa foto em uma de suas redes sociais. No melhor estilo Talk Show, ou programa de colunismo social, como preferir, ele aparece conversando descontraído com o cantor baiano Xanndy.

Um cafezinho para o convidado, uma água com limão para o prefeito, e o que vem por aí? Nos comentários, ACM teve que responder – e se esquivar – de poucas e boas.

Sucessão nas ruas

O jogo político é contínuo. Faz parte deste universo já maquinar uma eleição e seus agentes imediatamente quando outra termina. Na Salvador do prefeito ACM Neto, seu vice Bruno Reis parece disposto a dar cabo à dinâmica da sucessão, mas oficialmente desconversa sobre o que lhe aguarda em 2020.

Mas durante os dias da lavagem do Bonfim, perto ou longe de ACM, Reis sorria como candidato.

Militância reunida

A deputada federal Alice Portugal (PCdoB) aproveitou o respiro da política baiana durante os dias da Festa do Bonfim para ir ao sul da Bahia e articular com lideranças locais.

Voto vencido na decisão do partido em apoiar a reeleição de Rodrigo Maia (DEM) à presidência da Câmara, Alice foi espairecer com o que sabe fazer bem: conversar com a militância e manter o foco na sua atuação parlamentar.

A urgência em repensar a saúde suplementar

A falta de ato regulatório impactou 15% das despesas com saúde suplementar no Brasil, de acordo com dados do estudo inédito realizado entre os meses de agosto de 2017 e 2018 pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) e a PwC Brasil.

Luiz Augusto Carneiro, superintendente executivo do IESS, disse que um desafio deste tamanho não se resolve do dia para a noite, ainda que praticamente todos os elos da cadeia saibam o que é necessário para a mudança. Ele ressalta que é fundamental que o setor repense uma série de questões, principalmente no que diz respeito ao modelo de remuneração de prestadores de serviço, o que é mais comum no País.

REGISTROS

Posse de concursados

A Câmara Municipal de Itabuna divulgou semana passada que atingiu o número de 37 concursados em exercício, há menos de quatro anos do primeiro concurso público realizado na Casa. Em 2019, já foram empossados dois assistentes administrativos.

Segundo o presidente do legislativo local, Ricardo Xavier (PPS), o planejamento para este ano é de integração de setores “dentro da voluntariedade de cada um”, ressaltou.

Negociando

A GE Capital Aviation Services desistiu de pedir a Avianca, que opera sob recuperação judicial, a devolução de 10 das 46 aeronaves da companhia que estão com pagamento atrasado. A Avianca suspendeu os voos internacionais na última semana, inclusive a rota para Santiago, no Chile, que foi inaugurada ano passado conforme noticiado e acompanhado pela reportagem de A TARDE.

A GE Capital quer negociar com a Avianca, que informou estar operando normalmente, uma vez que a devolução das aeronaves não interessa a nenhuma das partes. O caso ainda vai longe.

adblock ativo