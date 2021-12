Direto do Vaticano, Cleidiana nos manda as últimas da canonização

A jornalista Cleidiana Ramos, doutora em antropologia que cobriu a canonização de Irmã Dulce para A TARDE, está voltando hoje, mas ontem nos mandou as últimas diretas do Vaticano. Veja algumas:

Estaleiro — Vera da Saúde (PSD), prefeita de Maragojipe, estava lá no Vaticano. Marcou audiência com o ministro das Minas e Energia, Bento Costa, e encontros com deputados baianos para tentar reabilitar o Estaleiro Enseada do Paraguaçu. Segundo ela, 7.500 empregos foram para o espaço, uma tragédia. A ajuda de Irmã Dulce cairia bem.

Turismo — Também no Vaticano, o deputado federal Daniel Almeida (PCdoB), coordenador da bancada da Bahia em Brasília, disse que foi lá também para prospectar a possibilidade de alavancar o turismo religioso cá.

Meme — Também circulou pesado entre baianos no Vaticano o meme em que aparece uma foto de Irmã Dulce e a frase: ‘Que venha todo mundo. Ele não’, referindo-se a Bolsonaro. A peça refere-se ao anúncio de que o presidente não estará domingo que vem na Fonte Nova.

Celular — Durante sua homilia na canonização da Santa Dulce, o papa Francisco destacou a necessidade da cura generalizada para alguns vícios, entre eles, o uso do celular.

Na hora exata da canonização muitos tentaram disfarça a tietagem, com o celular. Pecaram às escondidas.

Teobaldo na tevê, sempre

Teobaldo Costa, dono da rede de supermercados Atakarejo, de repente passou a aparecer nos comerciais da empresa dele. A razão é simples, segundo os que o conhecem de perto: ele é pré-candidato a prefeito de Lauro de Freitas e bolou essa forma de começar a dar as caras.

Dizem em Lauro que ele está aparecendo em filmagens muito mais do que pensa. Desde que se declarou pré-candidato, vem sendo monitorado também por inimigos.

Invasão da Alba, o tititi

Circularam ontem fortes rumores de que o soldado Prisco (PSC), líder da greve da PM decretada semana passada, que não vingou, iria invadir a Assembleia, como fez em 2014, quando a paralisação proporcionou 12 dias de terror.

Foi avisado por aliados que agora ele é deputado e, se patrocinasse a invasão, poderia perder o mandato sob acusação de falta de decoro. Prisco negou que tenha tido esta intenção. Ele é bobo.

Ypiranga vive nos corações

Publiquei sábado que Irmã Dulce gostava de futebol e era torcedora do Ypiranga, clube extinto. Erro nosso que custou a ira dos ipiranguenses, como o jornalista Eliezer Varjão elencou colegas como Antonio Mattos, o ex-deputado Domingos Leonelli, todos torcedores do Ypiranga, para dizer que o clube vive, disputa o baianão Sub-20, e concluir:

– Eduardo Galeano já dizia que o homem troca de carro, de mulher, de tudo, mas de clube, nunca!

CLN distribui R$ 1,5 milhão de ISS para sete municípios

Os sete municípios que ficam no circuito da Estrada do Coco vão receber mais de R$ 1,5 milhão da Concessionária Litoral Norte (CLN), empresa do grupo Invepar, referentes ao primeiro semestre de 2019. Os repasses são feitos, proporcionalmente, de acordo com a extensão da rodovia que passa pelos municípios. Ganham Camaçari, Conde, Mata de São João, Esplanada, Entre Rios, Jandaíra e Itanagra, que abrangem a Estrada do Coco e Linha Verde, também ganham.

Guilherme Hupsel, diretor da CLN, diz que, além de oferecer um serviço bom e seguro, quer gerar impactos positivos para os municípios da área. Além de 400 empregos, nos 19 anos de atuação a CLN já passou R$ 25 milhões. No começo, muitos protestos. Hoje, ninguém chia.

REGISTROS

A República de Curitiba

Carlos Pronzato, cineasta argentino-brasileiro, lança depois de amanhã no Espaço Itaú de Cinema (Glauber Rocha) o documentário, em apresentação única, A Contra República de Curitiba, que questiona a chamada República de Curitiba (leia-se Lava Jato), com depoimentos de cientistas e ativistas. Após a apresentação, bate-papo com o autor. A entrada é 0800.

Mérito médico

A Associação Bahiana de Medicina (ABM) realiza amanhã (19h30) em sua sede (Ondina) a solenidade de outorga em homenagem aos médicos que influenciaram profissionais da medicina baiana. Receberão o Diploma Mérito Médico: Jorge Cerqueira, Zilton Araújo Andrade, Clodoaldo Cadete Fernandes Costa, Erismendes Ferreira dos Santos e Alexinaldo Pelágio Gonçalves Portela (o último, in memoriam).

Fora de tom

Enquanto as manchas de óleo tomavam as praias de Salvador no fim de semana, o secretário municipal do Meio Ambiente, André Fraga, que nem católico é, estava no Vaticano participando da canonização de Irmã Dulce. Até vereadores da base de ACM Neto acharam fora de tom a viagem do gestor.

