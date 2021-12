Deu até pena: Temer foi ver um incêndio e já chegou queimado

Nos seus bons tempos, Jânio Quadros, prefeito de São Paulo, depois governador, gostava disso, aparecer de supetão (pelo menos uma vez de pijama), num palco de tragédia. É demagogia, mas dá (ou dava) voto. Mostrava a sensibilidade do governante diante de um fato popularmente comovente.

Talvez tenha sido isso que inspirou Temer a ir ontem em São Paulo ver o prédio que incendiou e desabou. Acabou hostilizado, tendo que sair às pressas. Em suma, se quis ganhar uma nesga de popularidade com o incêndio, acabou constatando a imensidão da sua impopularidade. Ou melhor, já chegou lá queimado (pelo conjunto da obra).

Candidato — Na única aparição em público, a céu aberto, na Bahia, Temer foi inaugurar mais uma etapa do Baixios de Irecê. Ou seja, um evento no meio do mato. Os aliados baianos foram, mas também porque era lá. Cá, às vésperas de uma eleição, preferem manter distância. Embora com os cofres gordos para irrigar prefeitos com as emendas, eles dizem que o compromisso foi dar sustentação ao Governo Temer (e a Temer, com as denúncias da Lava jato).

As emendas são literalmente o pagamento. Hoje Temer está quase só. Andou cogitando disputar a reeleição, mas dizem aqui que agora, com Lula lá (na cadeia), ele é forte candidato sim, a tornar-se o segundo presidente da República a ir para a cadeia por razões criminais.

