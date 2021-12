Deputados trocam experiências, às vezes não tão boas, na Bahia

Deputados estaduais de todo o País estão reunidos em Salvador até amanhã na 23ª Conferência Nacional do Legisladores e Legislativos Estaduais (CNLE), promovida pela União Nacional de Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale).

Vão discutir mesmo o quê?

– Tudo. O encontro não é só de deputados, mas também de taquígrafos, do pessoal da segurança e de todo o aparato de um legislativo. Veja os taquígrafos. Estão tentando ver como humanizar as ferramentas digitais. E também como dar acesso aos conteúdos a deficientes visuais e auditivos.

A palavra aí é de Kennedy Nunes (PSD), deputado de Santa Catarina e atual presidente da Unale, que amanhã vai passar o bastão para a baiana Ivana Bastos (PSD).

Drama gaúcho — No lado dos parlamentares também há muito o que falar. O gaúcho Gerson Burmann (PDT), por exemplo, diz que veio cá trocar com os colegas a busca de saídas para as amargas experiências que o Rio Grande do Sul vive, com o funcionalismo estadual com salários atrasados desde agosto.

– O problema lá é que 60% da folha é de inativos. E aí? Temos que advertir a todos sobre a importância dos recursos do pré-sal e também da aplicação da Lei Kandir, que prevê a isenção do pagamento do ICMS sobre as exportações de produtos primários, como itens agrícolas, semielaborados ou serviços. E o governo federal não libera.

Em suma, o Brasil é um país, mas os problemas nem sempre são os mesmos.

Pior que na era de Getúlio

No debate que o Sindicato dos Jornalistas realizou anteontem na Faculdade 2 de Julho para discutir a MP que pretende acabar com a exigência do registro para o exercício da profissão, um consenso: do ponto de vista dos direitos trabalhistas o governo Bolsonaro é pior do que a ditadura de Getúlio Vargas.

Segundo Agostinho Moniz, um dos participantes, a MP ‘faz uma bagunça no direito do trabalho consagrado desde 1937, pela CLT’.

Sinal de alerta para Marcell

Deputados dizem na Assembleia que o sinal de alerta acendeu para o colega Marcell Moraes (PSDB). Ele foi absolvido no TRE baiano por 4 a 3 num processo em que o Conselho de Medicina Veterinária o acusa de castrar animais para uso eleitoral.

A analogia: anteontem o TSE cassou por unanimidade o prefeito de Pilão Arcado, Manoel Afonso (PP), e o vice, Daltro Melo (MDB), que no TRE da Bahia também ganharam por 4 a 3.

No TJ, ainda a indefinição

Um dia após o clima de velório que a Operação Faroeste causou no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), ainda não está definido como o processo eleitoral, que deveria acontecer ontem, vai andar.

A nova data para a eleição deve acontecer até 5 de dezembro. Mas há outra pendência a solucionar: os desembargadores Olegário Caldas e Graça Osório, que eram candidatos, vão poder concorrer? A decisão do STJ nada fala sobre isso. O caso está em aberto.

Negromonte se complica com o novo afastamento

A decisão do pleno do STF suspendendo a liminar que garantia a permanência do ex-deputado Mário Negromonte como conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) não causou maiores impactos. Além de ele já ter sido afastado em fevereiro do ano passado pelo STJ (voltou em julho com liminar do ministro Marco Aurélio, do STF), teve a mídia toda focada no caso do TJ-BA.

Mas se diz que a situação dele, quanto à volta ao TCM, é delicada. Negromonte está com 69 anos e o processo em que é acusado de ter recebido uma promessa de repasse de R$ 25 milhões do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores, em 2011, quando era ministro das Cidades, ainda carece de apurações. Ou seja, mesmo que seja inocentado, vai demorar.

