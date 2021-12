Deputados disputam comando da fiscalização de barragens em risco

Três comissões na Assembleia duelaram ontem pela pilotagem da fiscalização das barragens baianas, um total de 426, das quais 10, segundo a Agência Nacional de Águas (ANA), em risco.

O caso: a Assembleia instalou, sob o comando do deputado Eduardo Alencar (PSD), a Comissão Especial de Barragens. José de Arimatéia (PRB), presidente da Comissão de Meio Ambiente, bradou que a questão era da alçada dele, que na semana passada, assim que foi empossado, aprovou a visita de uma comitiva a dez barragens.

Apoio técnico — Palavra de José de Arimatéia:

– Para que comissão especial, se a questão já é da área de meio ambiente?

Entra Pedro Tavares (DEM), presidente da Comissão de Infraestrutura:

– Se for por aí, a questão também é da infraestrutura.

No frigir dos ovos, os três resolveram trabalhar em conjunto. Eduardo Alencar defendeu que a comissão tenha apoio de técnicos especializados, Arimatéia disse que já tinha agendado as visitas dos deputados.

Com a palavra Eduardo:

– Arimatéia é pastor e eu sou médico. A única coisa que ele pode fazer é rezar para que nada aconteça. E eu, atender as vítimas, se acontecer. Óbvio que nós precisamos de apoio técnico.

A questão final: e quem contratará os técnicos? As comissões têm cargos preenchidos nos arranjos políticos. Vão ter que abrir espaço.

Pimentel em rota de colisão

Aliados de ACM Neto na Câmara de Salvador dão como certo que Roberto Pimentel, marido da deputada federal Dayane Pimentel (PSL) e secretário do Trabalho, Esporte e Lazer, cai dentro de pouco tempo. Ele entrou em rota de colisão com os vereadores por dois motivos: tomou para si os cargos de todo mundo e não dá nada a ninguém. Bolas, redes e jogos de camisa fazem parte do mix dos edis, e ele não dá nada.

Eduardo fora da Agerba

Eduardo Pessoa pediu demissão, ontem, da Agerba. Explicação do próprio:

– Havia muita conversa, muito tititi, sobre a minha permanência ou não. Então resolvi acabar com isso.

O substituto dele – e mais de todo o segundo escalão do governo (inclusos os presidentes de estatais) – será anunciado por Rui Costa terça-feira no Papo Correria, a conversa que ele mantém semanalmente pelas redes sociais.

Joseildo ainda espera Josias

Joseildo Ramos (PT), agora primeiro suplente de deputado federal na banda governista, só espera Josias Gomes (PT) tomar posse na Secretaria de Desenvolvimento Social para arrumar as malas. Joseildo diz que já foi à capital tomar as informações preliminares. Ex-prefeito de Alagoinhas, que disputou a prefeitura em 2016, ele fala que em 2020 estará fora do embate:

– Validade vencida. Vou apoiar o vencedor.

Zé Cocá admite que vai encarar Jequié em 2020

Zé Cocá (PP) fez a diferença nas eleições do ano passado em Jequié e região. Prefeito da pequena Lafaiete Coutinho de 2008 a 2015, fez uma administração tão bem avaliada que bombou nas urnas como candidato a estadual.

O pequeno município contaminou os demais. Dos 58.380 votos conquistados, 19.821 foram em Jequié. E lá, ele virou prefeiturável, com a ajuda ao inverso do prefeito Sérgio da Gameleira (PSB), muito mal avaliado:

– Ele foi meu colega de infância, de escola, torci por ele. Mas vai tão mal que acho difícil ele terminar o mandato. Agora mesmo perdeu R$ 24 milhões da Caixa, cinco creches e uma quadra.

Cocá diz que o futuro a Deus pertence, mas...

– O povo está pedindo.

