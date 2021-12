De Galo Cego a Cacete Pão Dividido, a disputa tem seus nomes exóticos

Causa sensação nas redes sociais o registro de um candidato a deputado estadual do MDB de Goiás: Alceu Dispor 24 Horas. Ele puxa uma longa lista de candidatos de nomes exóticos que emergem dos quatro cantos do Brasil, como o Viado da Bike (SD), candidato a estadual no Pará, Juliano Cê Tá Doido, estadual do Avante de Minas, ou Darci Chutando o Balde, do PRP de Santa Catarina.

É claro que a Bahia não poderia faltar na seleta lista, tendo como o seu lídimo representante Cacete Pão Dividido, candidato a estadual do PCdoB. Entre os nomes exóticos, muitos são os que os personagens deles, usando os nomes de guerra pelos quais são chamados no dia a dia, o princípio que prevalece, mas alguns colocam nomes para aparecer.

Time baiano — Assim o é que no time dos exóticos baianos tem também os candidatos a estaduais Galo Cego (PSOL), Pelé do Chumbo (PHS), Afina Ninha (PCdoB) e Teno Metralhando a Corrupção (DC), além de Teteia do Jegue (PPL).

Mas a estrela da festa, Pão Dividido, postou vídeo nas redes sociais tendo um forró como fundo musical no qual está à beira de uma estrada esburacada carregando um imenso pão de isopor, bradando o seu discurso:

– É por isso que a gente precisa de um representante que seja filho de São Francisco do Conde. Chega de bolacha quebrada. O negócio agora é Pão Dividido.

TRE indefere Jeane Cruz, a vice de João Santana

No início da temporada das avaliações das candidaturas deste ano, Jeane Cruz, a vice de João Santana, o candidato ao governo do MDB, foi indeferida. Motivo: em 2012 ela foi candidata a vereadora em Dias D’Ávila, prestou contas atrasada.

Os advogados do MDB acham que a situação é contornável e o partido vai esperar.

Dois outros pré-candidatos que geram muitas expectativas são o federal Luiz Caetano (PT), ex-prefeito de Camaçari, e Luizinho Sobral (Podemos), ex-prefeito de Irecê, candidato a deputado estadual. Oficialmente, eles estão ‘aguardando julgamento’. Mas no tiroteio político já estão julgados, para os adversários, condenados, mas para os próprios, absolvidos.

