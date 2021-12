Dayane, a ponte de Bolsonaro na Bahia, vai conversar com todos

A professora Dayane Pimentel, da banda baiana dos 52 deputados federais eleitos pelo PSL no embalo de Bolsonaro, diz que neste momento a preocupação central do novo governo é a montagem da equipe. Quando isso for consolidado, conversará sobre projetos.

Ela conheceu Bolsonaro pelas redes sociais. Numa das postagens, ele gostou e respondeu. E disse que gostaria de conhecê-la pessoalmente. Hoje é tida como a interlocutora do presidente na Bahia. Veja tópicos da conversa com ela.

Rui Costa — Como será o relacionamento com ele?

– Vamos conversar com toda a sociedade baiana, inclusive os eleitores dele. O governo vai focar em saúde, segurança e educação.

ACM Neto — Como vai ficar ACM Neto no cenário?

– Com todo respeito a Neto e às outras lideranças, Bolsonaro tem os interlocutores dele, aqueles que o apoiaram de saída, que com ele se afinam. Não vamos fazer disputas. Vamos conversar.

Ponte — E a ponte Salvador-Itaparica, como você vê?

– Queremos entender o que os chineses querem, se o acordo visa apenas investir em infraestrutura ou há algum componente ideológico. Queremos apenas isso.

Feira 2020 — Pensa em se candidatar à prefeitura de Feira em 2020, como falam?

– Sou feirense, mas meu compromisso é com o Brasil, a Bahia. É por aí que vou trabalhar. Adiante decido se vou sair ou apoiar alguém.

Milagres atrás de um milagre

Milagres, cidade cercada de morros pedregosos que viraram santuários para romeiros (o ano inteiro, mas principalmente 2 de fevereiro), virou palco de uma briga singular. O prefeito César de Adério (PP) desapropriou um terreno para fazer um campo de futebol e deu rolo.

A área é do ex-prefeito Raimundo Silva, o Galego, adversário, que não gostou e entrou na Justiça. O caso foi parar no STJ, que mandou para o STF. Só um milagre para resolver.

Eures quer a UPB, PP gosta

A decisão de Eures Ribeiro (PSD), prefeito de Bom Jesus da Lapa e presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), de disputar a reeleição na entidade agradou aos aliados de Nelson Leal (PP), que quer a presidência da Assembleia.

Eures diz que tem o aval do senador Otto Alencar, e João Leão, presidente do PP, afirma que tal decisão robustece o discurso dele. ‘Otto vai entender que o melhor é repartir o pão’.

Medo ronda servidores

Rui Costa ainda nem anunciou quais são as empresas estatais que serão extintas, mas o medo (do desemprego) já bateu entre os servidores.

Ontem eles (de várias empresas) se reuniram no Crea-BA e hoje vão protocolar uma carta a Rui pedindo abertura de diálogo.

Os servidores dizem que já viram outras extinções de empresas, como a Sucab, e o resultado é de muito sofrimento. Querem evitar o pior, é óbvio.

Raimundo Costa acha fim da Bahia Pesca retrocesso

Raimundo Costa, presidente da Federação da Pesca e Aquicultura da Bahia (Fepesba), acaba de se eleger deputado federal, o primeiro na história do segmento, e recebe uma má notícia: a Bahia Pesca, empresa estatal que cuida do setor, estaria ameaçada de extinção no bojo da reforma que Rui Costa prepara.

Não gostou e mandou carta a Rui dizendo que ao longo dos seus 30 anos de existência a Bahia Pesca acumulou experiência para alavancar o setor e cobre uma lacuna que o governo federal sempre deixou aberta:

– Eu sei que tem muito imbricamento político lá, o que é ruim. Mas a ideia correta

é arejar. Acabar é um retrocesso.

Para ele no particular, seria péssima estreia.

