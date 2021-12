Dá para esperar um novo Brasil saindo das urnas? Não se anime

Está dada a largada da peleja 2018, e a julgar pelos humores coletivos, em clima sorumbático. Pesquisa CNI-Ibope, divulgada sexta, apontou que 47% diz não ter o menor interesse em votar. Mau sinal. Estão ajudando a nutrir o que querem combater, a corrupção generalizada que melou todos os lados e provocou o desencanto que calou as panelas.

A pesquisa sugere o óbvio, grande parcela da Nação anseia por uma renovação geral. Que pena, a coisa anda justamente no sentido oposto.

Os mesmos — Olhando as regras do jogo que começa a ser jogado, percebe-se com facilidade que os partidos ficaram empoderados e sustentam os pilares do continuísmo, em vez da mudança.

Simples entender: só quem tem dinheiro limpo para fazer campanha é partido, que por sua vez, na partilha do bolo, privilegia quem já tem mandato e deixa a concorrência em desvantagem.

Daí, presume-se que vai dar a lógica: um índice de renovação muito baixo.

A isso se agrega um sistema político, o chamado presidencialismo de coalizão: partido demais, 35 hoje, para partilhar benesses, o que fez a coalizão descambar para mensalão, petrolão, corrupção desenfreada, tendo como esteio a representação política.

O próximo presidente, forjado nas urnas, já não terá a popularidade de quem emerge do povo com gás e ficará refém disso que Dilma não quis e caiu – e que Temer topa.

Rui Costa e Neto, o duelo

Os primeiros triscos de pancadas nas convenções de Zé Ronaldo, sexta, e a de Rui Costa, ontem, partiram dos protagonistas principais da cena política baiana hoje.

Palavra de ACM Neto:

— Passei quatro anos sendo pirraçado.

Palavra de Rui:

— Eu vou seguir em frente. Quem tiver perna que corra atrás.

No horário eleitoral é que a coisa vai esquentar. Os dois lados estão munidos.

Zito se explica sobre Jusmari

Zito Barbosa (DEM), prefeito de Barreiras e aliado de Zé Ronaldo, apoia Jusmari Oliveira (PSD), aliada de Rui Costa para deputada estadual. Ele diz que apenas está retribuindo o apoio dela em 2016, quando se candidatou a prefeito prometendo que a apoiaria.

E isso não dá algum tipo de ruído no grupo, do ponto de vista estadual?

— Não, porque esse acordo foi feito no gabinete do próprio ACM Neto.

PT no apoio total a Coronel

Everaldo Anunciação, presidente estadual do PT, diz que os humores que ele percebe no partido é de apoio total a Angelo Coronel:

— Vamos entrar na campanha de corpo e alma.

Já o PSB da senadora Lídice da Mata, que realizou convenção pela manhã na sede do partido (Rio Vermelho) e só depois foi ao Parque de Exposições, ficou de se posicionar sobre o apoio a Coronel e até agora nada disse. Quem cala, consente...

