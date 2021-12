Coronel viaja com Rui para Ásia deixando muito falatório na Alba

Em viagem particular para o exterior, onde vai ficar nos próximos 18 dias, Ângelo Coronel passou a presidência da Assembleia ontem para o vice, Luiz Augusto (PP), não reeleito, que diz só ter uma coisa a fazer:

– Dar continuidade a burocracia e só; 18 dias?!

Coronel diz que vai entregar a Assembleia financeiramente arejada. E que o fechamento do restaurante, pelos próximos três meses, a partir de hoje, é uma necessidade de renovação de contrato. Mas na Casa há controvérsias.

Restaurante

Marcelo Nilo (PSB), presidente da Casa nos últimos dez anos (agora deputado federal eleito), a quem Coronel derrubou da presidência (que nunca digeriu a derrota, ressalte-se), entra na brecha e bate forte.

– Coronel não ficava dizendo que eu era gastador? No ano passado ele não fez um grande alarido devolvendo ao governo R$ 555 mil, o 555 (número com o qual disputaria o Senado)? Ele tem que abrir a caixa-preta da Assembleia. Mostrar o tamanho do déficit, que não é pequeno.

Marcelo diz que a justificativa para fechar o restaurante sob o argumento de que tem que fazer nova licitação é frágil, não se sustenta. Porque o contrato é até 31 de dezembro e nada impede que o processo licitatório seja aberto com o restaurante funcionando.

– Os cortes espocam em todos os cantos da Alba. O mínimo que Coronel tem que fazer é abrir o jogo.

Zebrão e o caso da condenação

Antônio Carlos Farias, o Zebrão, ex-prefeito de Gandu, pilota hoje o Blog do Zebrão, no qual ele desanca adversários e inimigos em geral. Ontem ele produziu uma pérola. Estampou:

Justiça Federal decreta prisão de ex-prefeito de Gandu em regime aberto, mas a transforma em duas penas restritivas de direito.

Só não disse que o condenado é o próprio. Depois dele, Gandu tem mais três ex-prefeitos, Irismar, Ivo e Neco.

Mudança no MP, a polêmica

Outro projeto que gera polêmica é o nº 8.966, que propõe a extinção de 117 cargos efetivos no Ministério Público do Estado e a criação de 500 comissionados.

Os deputados não querem briga com o MP, mas Antônio Braga, diretor do Sindicato dos Servidores do Ministério Público da Bahia, faz pressão contra:

– Como é que um projeto nos atinge em cheio e nós não somos ouvidos?

O MP tem 1.422 servidores.

A maldição das taxas cartoriais

O projeto de lei enviado pelo TJ que reajusta as taxas cartoriais, em tramitação na Assembleia, virou algo como cão leproso para deputados: ninguém quer ser relator da matéria. Eles dizem que em agriculturas de curto prazo, como o feijão, que é de 90 dias, gasta-se mais pagando taxas de cartório na papelada para encaminhar ao banco do que de juros.

Dizem lá que Rui vai ter que arranjar um pai adotivo para o filho maldito.

Iraquara, onde água doce virou um problema sério

Iraquara, na Chapada Diamantina, um dos principais sítios espeleológicos do Brasil graças ao grande número de cavernas (que atraem visitantes do mundo inteiro), vive um problema singular, segundo o vereador Oziel Lélis (PCdoB):

– A água do subsolo é salobra, piorada porque foi encontrado um tipo de bactéria que a torna imprópria para o consumo humano, mesmo tirando o sal. Nosso problema é água doce, com urgência.

Ele diz que a Embasa trata a água que é servida na sede do município, mas na zona rural a necessidade vira um sufoco.

O povoado de Pratinha é o point turístico mais festejado, por suas lagoas de águas cristalinas, mas também salobras.

adblock ativo