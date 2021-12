Coronel quer acabar cota para as mulheres e deixa Lídice indignada

O senador Ângelo Coronel (PSD-BA) protocolou ontem um projeto de lei que propõe a revogação da cota de 30% de candidaturas de mulheres. Se não é provocação, é uma robusta ironia: bate de frente justamente com a deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA), de quem ele ganhou a vaga no Senado após articulações para a formação da chapa de Rui Costa.

Lídice classificou o projeto como “descabido e inadmissível”. E afirmou que está indignada com a iniciativa:

– Foi justamente por conta da cota dos 30% que a bancada feminina cresceu 51% na Câmara, atingindo 77 parlamentares de todos os partidos, independentemente de ideologia. Foi a campanha com o maior número de candidaturas e de mulheres eleitas na história do Brasil.

Laranjas — Coronel disse que as mulheres iriam “adorar”, e que o projeto tem a pretensão de combater as candidatas laranjas, por acaso motivo de muitas das agonias que Bolsonaro tem no início do mandato. Lídice mais uma vez refutou:

– O que facilita as candidaturas laranjas é justamente a falta de estímulo e de espaço para as mulheres dentro dos partidos.

Lídice diz que o projeto não condiz com a luta das mulheres no Brasil pelo aumento da participação na política e vai brigar contra.

– Estarei à frente da resistência a este retrocesso e não estarei sozinha. Nosso lema é Mais Mulheres na Política.

Fogo perturba a folia no sul

Porto Seguro, o segundo maior destino turístico da Bahia, apinhado de gente neste Carnaval, está vivenciando uma pauta diferente às vésperas da folia: o incêndio que destruiu área equivalente a 20 campos de futebol próxima ao rio dos Frades, que deságua em Trancoso. O fogo em si não incomoda turistas, mas causa alarido. Tiago Leão, do Instituto Chico Mendes de Proteção Ambiental, diz que a mortandade de animais é grande.

Refletindo sobre a Caixa

Rosemberg Pinto (PT), líder do governo na Assembleia, estava ontem circulando pela Casa dizendo estar em preparação para o Carnaval. Na folia mesmo só vai dar um pulo no Pelô para levar a filha, mas diz ter outra missão:

– Vou mergulhar em uma profunda reflexão para tentar entender como a Caixa subordina PMs.

É alusão ao gerente do banco, suspeito de racismo, que mandou algemar Crispim Terral, cliente negro.

No CAB, tudo quase parando

Pela lei, Carnaval não é feriado, mas pelos ditames da tradição, é. Lá atrás, no segundo governo, ACM baixou decreto dizendo que seria de sexta a terça. Em 2015, Rui Costa baixou outro decreto dizendo que servidores deveriam compensar a Quarta de Cinzas. Sendo ou não, o fato é que ontem no Centro Administrativo da Bahia já estava tudo quase parando. E hoje só se trabalha até meio-dia. Não é, mas na Bahia é e ponto.

No segundo escalão de Rui, surpresa quase zero

O anúncio do segundo escalão feito por Rui Costa anteontem, como ele havia prometido, não teve maiores surpresas. Apenas chamou a atenção, de leve, o nome de Emerson Leal, ex-prefeito de Livramento de Nossa Senhora, pai do presidente da Assembleia, Nelson Leal (PP), para a Urbis, e a prova de que Demir Barbosa, ex-prefeito de São Desidério, no SAC, está firme e forte, apesar de o irmão, Zito Barbosa, prefeito de Barreiras, ser do DEM.

Se surpresa houver, vai ficar por conta de alguns postos que faltam, como o comando da Embasa, Fundação Luís Eduardo Magalhães, EGBA e Companhia de Transportes da Bahia (CTB), a que supervisiona o metrô.

Mas a possibilidade de zebras é escassa.

