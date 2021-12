Coronel nega polêmica do grupo de whatsapp contra Calheiros

O senador eleito Angelo Coronel (PSD) logo desmentiu ter causado um reboliço num grupo de whatsapp chamado #Fora Renan/Voto Aberto, que como sugere o nome, reúne senadores opositores à reeleição do cearense do MDB a presidente da Casa, em pleito no próximo mês de fevereiro, em que o próprio Coronel será candidato. Conforme prints de conversas do grupo, a confusão começou quando alguém adicionou Kátia Abreu (PDT), ato atribuído ao baiano. Ela reclamou e saiu, inclusive por meio de palavras ásperas, além de deixar claro que vota em Renan.

– Nem faço parte do grupo. Não fui adicionado, a minha foto aparece na imagem de um convite para o grupo, porque meu nome é letra A, aparece no topo. Não fui eu quem adicionou Kátia porque nem sou do grupo – defende-se Coronel.

Sem vaidade – A polarização Renan Calheiros contra Angelo Coronel sequer existe, afinal, há entre 10 a 12 nomes ventilados para concorrer à presidência do Senado. O baiano sabe que não é o favorito.

– Não tenho vaidade para isso, mas vou colocar meu ponto de vista.

Novato no Senado, mas com bagagem da Alba, Coronel tem planos ousados para a Casa. Quer tocar uma reforma tributária, a partir de um projeto já em tramitação, e fazer um Senado forte, que faça valer o título de Casa revisora.

É apenas fake news

É fake news a eventual ida do deputado federal eleito Pelegrino para o atual governo de Rui Costa.

– Cogitado até pode ser, mas convidado, não. É fake news – disse o baiano.

Pelegrino também vê muitas indefinições na articulação do PT com outros partidos de oposição para definir um candidato à presidência da Câmara. Disse que ainda estudam um nome e sinaliza um bloco com PSOL e PSB.

Bancada que marcha unida

Um tema de cada vez e, para o PTB, que não elegeu sequer um baiano à Câmara, anunciou que integrará o bloco formado pelo MDB, PP e outros. A próxima pauta será quem apoiarão para presidir a Casa.

– A bancada decidiu que vai marchar unida em relação à Presidência. O PTB teve os votos necessários para a sua decisão de formar o bloco neste momento – disse o futuro líder do partido, Pedro Fernandes.

Cobrança do eleitorado

O eleitorado da deputada Alice Portugal cobra da baiana um posicionamento sobre o seu partido, o PCdoB, por ter anunciado apoio à releição de Rodrigo Maia (DEM) à presidência da Casa.

Ao A TARDE, deixou claro que era contrária à decisão, mas a revolta já está instalada. Há eleitor que ameaça nunca mais votar no PCdoB e quem peça a Alice “sair dos países das maravilhas”.

Britto garante foco na questão parlamentar

O deputado federal eleito Antonio Britto (PSD) é presença constante nas andanças do governador Rui Costa, neste início de segundo mandato, para anunciar obras e entregar outras. E faz questão de divulgar tais compromissos políticos nas suas redes sociais. Mas é apenas divulgação do ofício, garante o baiano, sem qualquer intenção ou conversas para assumir cargos no governo estadual. E quanto a uma eventual candidatura a prefeito de Salvador em 2020?

– Não foi discutido ainda e estou focado agora na questão parlamentar.

O mérito do assunto, acredita Britto, dependerá da dinâmica deste ano no Congresso, que será “diferente”.

adblock ativo