Coronel diz que vai brigar por mais dinheiro para municípios

Ângelo Coronel (PSD) sempre disse que nunca pensou em ser presidente da Assembleia, muito menos senador. Caso não fosse candidato, já estava decidido a pendurar as chuteiras após seis mandatos de deputado estadual, depois de ter iniciado a carreira como prefeito de Coração de Maria, região de Feira de Santana. E no início da campanha brincava:

– Quero ver se o povo vai me mandar para Brasília ou de volta para Coração de Maria.

Vai para Brasília e diz que quando lá chegar já sabe o que fazer: focar o mandato em duas questões, municipalismo e segurança.

Com o prefeito

Coronel é direto na questão municipal, segundo ele, a cada dia com mais atribuições e menos dinheiro:

– Não gosto de falar em Pacto Federativo porque ninguém sabe o que é. Mas queremos a redefinição da partilha do bolo tributário. O Congresso vai ter que ter a coragem de atacar. E atacar na fonte. Quando alguém toma uma topada e cai, não procura o governador ou o presidente. Procura é o prefeito.

Coronel diz também ser a favor de um combate ostensivo contra o narcotráfico, segundo ele, razão principal da insegurança pública galopante, como se vê hoje:

– Não entendo como o Brasil, com 17 mil quilômetros de fronteiras terrestre, só monitora 4% via satélite. São apenas 600 quilômetros, no conjunto, nada.

Nesse ponto parece que ele pensa como Bolsonaro.

Camaçari fica sem estadual

Com a desistência da deputada Luiza Maia (PT) de disputar a reeleição e a derrota do deputado Bira Coroa (PT), que ficou na segunda suplência, Camaçari deixou de ter deputado estadual.

José Tude (DEM), prefeito três vezes e hoje vice, deu chabu. Dos 28.431 votos que teve, apenas 14.456 foram lá. Derrota para o prefeito Antônio Elinaldo (DEM), que tem no calo Luiz Caetano (PT), deputado federal reeleito, com 39.616 dos 123 mil votos lá.

Otto: 'Neto vingou o avô'

Diz o senador Otto Alencar (PSD), fazendo paródia com o resultado das eleições, que ACM Neto vingou o avô de forma impecável:

– Todo mundo que brigou com o velho ACM ele derrotou. Benito Gama, velha briga, perdeu, também perdeu José Carlos Aleluia, outra briga, e Antônio Imbassahy. Isso é que é saber se vingar.

Entre amigos, os derrotados tributam o insucesso aos problemas da desistência de ACM Neto.

Carlos Martins, o primo pobre

Em momentos de descontração, petistas baianos fazem gozação com Carlos Martins. Explicando: Wagner, Rui Costa e Martins formavam o trio que lá atrás (anos 70-80) dava as cartas no Sindiquímica.

Wagner foi governador duas vezes, é senador eleito; Rui é governador reeleito; e Martins não ganha uma. Tentou a prefeitura de Candeias, perdeu. E agora para deputado federal teve minguados 32.666 votos.

Colbert quer saber de Jucá como fica o MDB baiano

Colbert Martins, prefeito de Feira de Santana, não gostou nem um pouco da forma como João Santana foi rifado da presidência do MDB e esta semana vai a Brasília procurar o senador Romero Jucá, para perguntar como é que vai ficar. O deputado federal Lúcio Vieira Lima, que não se reelegeu, é quem dá as cartas: vai continuar dando?

– Ficou um negócio assim, sem consultar ninguém... Nem eu, nem Herzem Gusmão (Vitória da Conquista), nem o Rodrigo Hagge (Itapetinga), nem o Adriano Lima (Serrinha), os prefeitos dos municípios mais importantes.

O MDB, que só tinha Lúcio como deputado federal, em 2014 elegeu cinco estaduais, agora só tem um. Vai precisar, como a fênix, renascer das cinzas.

