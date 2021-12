Contrato da ponte com chineses já tem nova data: 20 de novembro

Circulando por mais de 20 municípios durante o feriadão, em campanha pelos aliados, João Leão (PP), vice-governador e secretário do Desenvolvimento Econômico, anunciou sábado em Tancredo Neves, onde foi apoiar o prefeito Toin do Bó (PP): dia 20 de novembro o start da ponte Salvador-Itaparica será dado.

A agenda da ponte atrasou por conta da pandemia. O contrato deveria ter sido assinado em fevereiro e as obras no mar, com uma frente na direção Salvador-Itaparica e outra no sentido oposto, tinham início previsto para janeiro próximo. A Covid travou-as para a China.

— Nesse período da pandemia os chineses deixaram aqui 17 técnicos, que passaram o tempo todo estudando. Uma das conclusões é a de mudar um pouco o traçado original, um desvio de uns 100 metros. Isso reduz a profundidade de 60 para 40 metros.

Preparação —Segundo Leão, da assinatura do contrato até o início das obras ainda há uma série de ações preliminares, como a montagem de galpões para a fabricação de pilares e fundações. A previsão agora é que o início seja no fim de 2021.

Diz Leão que hoje terá uma reunião com Rui Costa para tratar do Fundo Garantidor, a parte de R$ 1,5 bilhão que cabe ao governo baiano. A ponte Salvador-Itaparica integra o projeto Sistema Viário do Oeste, o SVO, um complexo que interconecta o litoral baiano com o Porto Sul e a Fiol, formando o eixo do redesenho econômico da Bahia. Agora vai?

No feriadão, o velho normal voltou total. Teremos nova onda?

Segundo o Boletim da Sesab ontem divulgado, a Bahia registrou nas 24 horas anteriores 677 novos casos de Covid e 31 mortes, um crescimento nos óbitos de + 0,2%, mas menos da metade do que os 70 de 20 dias atrás.

A Covid ainda está aí entre nós, mas o que se viu no feriadão foi a volta do velho normal: praias lotadas em todos os pontos do litoral, hotéis voltando a respirar e também o ferryboat com os seus tumultos de carro e gente aglomerados esperando.

A Bahia (e o Brasil também) está assim: cada vez mais flexibilizando e os números ruins caindo. Se assim o é, o que vai acontecer daqui por diante, teremos uma nova onda como na Europa, ou a Covid vai continuar se esvaindo?

Nem os especialistas sabem. Na Europa, o lockdown demorou em média 50 dias. Aqui, um modelo flex ,estamos hoje em 205. Será que houve a imunidade de rebanho?

Entre o sacro e o profano

E por falar em liberação geral, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, teve o dia celebrado ontem também no Imbuí, onde fica a a igreja da santa em Salvador.

O acesso a quatro missas foi restrito e a tradicional procissão foi substituída por uma carreata, realizada ontem pela manhã. Se na igreja o acesso era controlado, em frente, onde fica uma série de restaurantes num dos maiores fast food de Salvador, nem tanto. O profano venceu.

Elmar e o orçamento do país em ano de pandemia

Está fechado pela cúpula que comanda a Câmara dos Deputados o acordo: o presidente da vez da Comissão Mista de Orçamento da Câmara e Senado será o deputado federal baiano Elmar Nascimento (DEM).

Se houver bate-chapa, de 31 votos tem 20. É uma distinção, já que a CMO reveza um ano presidida pelo Senado e outro pela Câmara. Por ela já passaram os deputados João Leão (na época), José Carlos Aleluia e Negromonte Júnior (PP), este último, dois anos atrás.

Mas Elmar diz que nem por isso em 2020 se tem lá muito a comemorar:

— A Comissão deveria ser instalada em abril, a pandemia atrasou. Agora só vai nos restar aprovar o Orçamento de 2021.

Com os ET’s 1

Um dos pontos em que o fogo pegou forte na Chapada Diamantina (focos já controlados) foi na Serra do Capa Bode, entre os municípios de Mucugê e Andaraí. O local é famoso, point de visitação de ufólogos dos quatro cantos do planeta por ser alvo de frequentes visitas de Objetos Voadores Não Identificados, os Ovni’s, ou disco-voadores.

Com os ET’s 2

Lá se diz que nos últimos dias a visita dos ET’s se intensificou, mas só quem tem traquejo viu, já que podem se confundir com labaredas. Seja como for, vieram documentar como os humanos tratam a terra.

Postes e viadutos

O deputado federal Félix Júnior (PDT) apresentou projeto que proíbe propaganda em locais públicos como postes e viadutos. Hoje a lei já proíbe isso, mas só no período eleitoral, com multas de R$ 2 mil a R$ 8 mil. Ele quer que isso fique permanente.

Hyundai zero

No Nordeste inteiro circula que a Hyundai está em vias de instalar-se em Campina Grande, na Paraíba, mas a assessoria da empresa nega. Hyundai possui fábrica em Piracicaba (SP) desde 2012 e não tem panos de ampliar.

adblock ativo