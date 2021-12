Conforme o previsto, Coronel está na chapa de Rui Costa

Nem nas redes sociais, como se chegou a cogitar, nem entrevista coletiva. Rui Costa preferiu a assessoria de imprensa para oficializar o que todos já sabiam. A chapa com a qual irá às urnas terá ele na cabeça, João Leão como vice e Jaques Wagner e Ângelo Coronel ao Senado.

A senadora Lídice da Mata também já sabia. Tanto que nem ela nem ninguém do PSB foi ontem à reunião do Conselho Político, que durou toda a tarde, em Ondina, quando Rui confirmou.

Estratégia — No encontro de ontem, ficou bastante claro que 2018 será diferente de todas as eleições anteriores, a começar pelo dinheiro curto. A estratégia para inaugurar os tempos de vacas magras é fazer campanha sempre em conjunto.

Aliás, antes do início da campanha, o quarteto governamental da chapa vai percorrer os principais polos regionais da Bahia para discutir orçamento participativo. É uma pré-campanha, embora digam que não.

Augusto Aras de olho no gás

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, empossou o subprocurador-geral, o baiano Augusto Aras, no cargo de coordenador da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, incumbida de velar pela ordem econômica e direito do consumidor.

Além das atribuições em matéria penal, Augusto Aras é responsável pela fiscalização das políticas de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, energia, gás e previdência privada.

Ipiaú, a briga entre mulheres

Ipiaú, município da região cacaueira, é governado por mulheres, com a prefeita Maria das Graças Mendonça e Margarete Chaves, ambas do PP. Mas não chamem as duas para o mesmo jantar.

As brigas culminaram semana passada com Maria indo à delegacia de polícia dar uma queixa de Margarete por calúnia e difamação.

Numa rádio, Margarete disse que Maria comprou quatro mil sacos de cimento. Ela diz que é mentira.

Cachoeira em dia de capital

Lídice foi ontem a Cachoeira, onde o governo baiano é instalado sempre no dia seguinte ao São João, em homenagem à heroica iniciativa da cidade em favor da Independência do Brasil.

Jaques Wagner, que instituiu a data, sempre foi lá. Rui Costa nunca foi.

Ontem, houve quem lembrasse que Wagner baixou o decreto por iniciativa de Lídice, que é cachoeirana. Ou seja, até na parte solene ele também está sobrando.

Morte de Waldir muda a agenda política no forró

A morte do ex-governador Waldir Pires em pleno São João operou um milagre histórico na agenda política imbricada com o forró: grande parte dos políticos, já em campanha, teve que suspender giro pelo interior para ir ao velório ou à cerimônia de cremação.

Melhor: dos 417 municípios baianos, apesar da crise, mais da metade manteve a tradição. Políticos sempre batem ponto no forró. Alguns até se queixam da falta de tempo para ir a todos os lugares onde acham que deveriam estar. Não seria num ano eleitoral que iriam faltar, a não ser por motivo justo. Tiveram. Aliás, nem o próprio Waldir pediria que o forró parasse. No embalo do papo, um político de alto coturno disse que clima de velório mesmo quem estava era Lídice e Leonelli.

