Como vai, Bolsonaro dispensa inimigos. Ele tem cada aliado...

A vida tem lá ironias, as de agora despontando muito mais cedo do que se imaginava. O presidente Bolsonaro, que tanto usou as redes sociais para desconstruir os adversários, agora vem sendo desconstruído pela mesma ferramenta. E pior: com munição fornecida por aliados.

Veja o que disse a ministra Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos), em entrevista ontem à Rádio Jovem Pan, de João Pessoa:

– A gente vê um quadro que vamos precisar mudar. Recebemos uma pesquisa que diz que o Brasil é o pior lugar da América do Sul para criar meninas. Vejam só: se eu tivesse que dar um conselho para quem é pai de menina, mãe de menina? Foge do Brasil! Você está no pior país da América do Sul para criar meninas!

Daniel — Mas já em janeiro, Daniel Silva, deputado federal do PSL do Rio, em visita de deputados do partido à China, soltou um vídeo. Trecho:

– Em primeiro lugar, vai pra puta que te pariu. Para quem servir a carapuça, foda-se. Sabe por quê? Eufemismo não funciona com brasileiro.

No vídeo, ele atirou também contra o escritor Olavo de Carvalho, guru dos filhos de Bolsonaro, por ter chamado a comitiva de analfabetos caipiras.

Olavo de Carvalho, o guru da sapiência humana, falou um monte de besteira.

– Vou usar um termo que você mesmo usa quando está com raiva: vá para a puta que o pariu!

Ligação Aju e Juazeiro anda

O ministro Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura) inaugura hoje (10h), no trevo de acesso a Jeremoabo, o trecho da BR-235 que liga o município baiano a Carira, em Sergipe, com 79,3 km.

O ex-deputado José Carlos Aleluia, padrinho da obra que muito ajudou a desenroscar no TCU, diz que a rodovia é projetada para ligar Juazeiro ao porto de Aracaju:

– De Paulo Afonso a Aracaju já funciona normalmente. Vamos atrás do resto.

Exonerados da Alba penam

Um detalhe vem chamando a atenção dos servidores de carreira da Assembleia: boa parte dos ocupantes de cargos comissionados que perderam os postos com a chegada dos novos deputados continuam na Casa circulando pelos corredores.

Desempregados e sem expectativas, tentam ver se encontram alguma chance entre os novos. Um deles disse:

– Somos almas penadas à procura de luz.

Esperamos que achem.

Dal vai brigar em Amargosa

Empresário bem-sucedido no ramo de combustíveis, Adalberto Rosa Barreto, o Dal, se elegeu deputado estadual pelo PCdoB e logo mudou para o PP. Ou seja, saiu de onde nunca devia ter entrado, mas, se mostrou inexperiência, parece ter tomado gosto pela política. Ele já anunciou que a esposa, Maíra, será candidata a prefeita de Amargosa ano que vem. Quer desbancar o prefeito Júlio Pinheiro (PT).

MP se posiciona a favor dos demitidos de Ilhéus

Está nas mãos do presidente do TJ-BA um parecer do Ministério Público em favor do Sindicato Estadual de Guardas Civis, recomendando a suspensão da decisão do juiz Alex Venícius, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Ilhéus, que determinou o afastamento de mais de 300 servidores da prefeitura do município, contratados sem concurso entre 5 de outubro de 1983 e 5 de outubro de 1988.

Os servidores, a maioria com mais de 30 anos de serviço, foram demitidos sem direito a nada, a partir de uma ação movida por três concursados em certame de 2016.

A questão é que a exigência do concurso veio na Constituição de 1988, e os demitidos foram contratados antes. Não dizem que a lei não retroage para prejudicar? Pois retroagiu.

Os 2 Jorge Medauar

Conta Sebastião Nery, em ’1950 - Histórias do Folclore Político Brasileiro’, que Jorge Medauar, poeta, romancista, publicitário, ex-chefe da sucursal de O Globo em São Paulo, tinha um homônimo, o primo de Ilhéus, Jorge Medauar, deputado federal pela Bahia, chefe da Casa Civil de Roberto Santos, e depois secretário de Justiça.

Quando Jorge Medauar, o de Ilhéus, foi nomeado secretário de Justiça, o telefone tocou na casa de Jorge Medauar, o poeta:

– Alô, é o Dr. Medauar?

– É.

– Estou lhe ligando para dar os meus parabéns. Estou lendo na Folha que o senhor acaba de ser nomeado secretário de Justiça. Estamos felizes. Minha filha adora os seus livros. São poemas lindos, como em ‘Histórias de Água Preta’.

– Olha, muito obrigado mas há um engano. O Medauar que foi nomeado é meu primo, não sou eu.

– Então o senhor não vai ser o secretário?

– Não. Foi o Medauar político lá na Bahia.

– Então desculpe. Foi engano meu.

E bateu o telefone.

