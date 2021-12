Como sempre, o mais fraco paga caro. Que digam as marisqueiras

É óbvio que numa tragédia como a do petróleo que emporcalha nosso litoral todos perdem, e muito, mas, como sempre, a conta fica bem mais cara para a banda mais pobre.

Numa audiência pública realizada ontem à tarde na Assembleia pela Comissão de Meio Ambiente, à frente o deputado Marcelino Galo (PT), a maciça presença de pescadores e marisqueiras, de Salvador, Ilha de Itaparica e cercanias, traçou bem um painel (dramático) da situação.

Eles afirmam que o intenso noticiário sobre o assunto assusta a população. E com razão. Porque em alguns casos, até o chumbinho, um marisco, sai com cheiro de óleo, e eles próprios desistem de pegá-los, o que, até antes do óleo, era rotina.

Sardinha — Noeli Nascimento dos Santos, ligada à Cooperativa de Pescadores Baía de Todos-os-Santos (Coopesbas), resume o drama de mais de dois mil pescadores e marisqueiras:

– Não estamos vendendo nada, porque ninguém quer comprar. No Porto da Sardinha a sardinha está dando de R$ 0,50 o quilo, de R$ 0,20 o quilo, e não vende. Temos filhos para criar, não temos defeso, bolsa-família, nada.

Maria Rita dos Anjos, do povoado de Misericórdia, próximo a Itaparica, a cidade, vai na mesma tecla:

– Minha tia Donata está com o catado de siri todo enfurnado lá. Ninguém quer comprar. E nós, como ficamos?

O pior é que não há quem aponte um caminho.

Marcell, uma briga de casa

Ainda às voltas com um processo de cassação no TRE por conta de denúncia feita pelo Conselho de Medicina Veterinária, o deputado Marcell Moraes (PSDB) ganhou a mídia ontem por uma briga caseira.

Lucas Carvalho, um primo que trabalha no gabinete dele, alardeou em entrevista à rádio Metrópole que foi agredido por outros assessores do deputado. O motivo não se disse, mas no tititi falaram pelos corredores que foi ‘uma cachorrada’.

Óleo tóxico em Moreré

Moreré, na Ilha de Boipeba, em Cairu, um paradisíaco lugar ponteado por piscinas no meio do mar, virou vítima do óleo da pior forma. Voluntários achavam que a situação estava sob controle, mas ontem grandes manchas trouxeram um material tão tóxico que derrete as luvas e libera gases ‘irrespiráveis’.

Vítor Santana, músico mineiro que ajuda os pescadores, disse que o pessoal está angariando recursos para comprar novas luvas.

Cantarato vai ver o Rede hoje

Professor de direito, delegado de polícia, homossexual assumido, casado, com filhos, o senador Fabiano Cantarato, que ano passado virou sensação ao derrotar o bolsonarista senador Magno Malta no Espírito Santo, às 14h dá um tempo na agenda para se reunir com os companheiros de partido, a Rede, que em novembro vai lançar, com a presença da ex-senadora Heloísa Helena, Magno Lavigne como candidato a prefeito de Salvador.

Santa Dulce no socorro da Igreja de Monte Santo

Atingida por um incêndio na Semana Santa última, a Igreja Matriz de Monte Santo já está em processo de restauração. A RC Restaurações e Construção Eireli, contratada pelo Iphan ao custo de R$ 740 mil, promete entregar dentro do prazo previsto, 180 dias.

O dinheiro foi viabilizado pelo deputado Elmar Nascimento (DEM), mas o deputado estadual Laerte de Valdo (PSC) diz que, pela rapidez, com certeza teve o dedo da Santa Dulce dos Pobres.

– Há três anos os moradores devotos da santa baiana estão construindo uma igreja para ela, a Santa Dulce. Está quase pronta.

Dia 31 próximo Monte Santo realiza a festa de Todos os Santos, quando recebe mais de 100 mil romeiros de todo o País.

REGISTROS

Kieppe atingida

A Ilha de Kieppe, um bucólico lugar situado no meio da boca da Baía de Camamu, onde o empresário Norberto Odebrecht fazia o seu refúgio, entrou no mapa da tragédia. O óleo já chegou lá.

Tancredo vem aí

Sargento Isidório (Avante), que ano passado se elegeu deputado federal e botou o filho, João, na Assembleia, ano que vem é candidato a prefeito de Salvador e já tem outro projeto familiar: outro filho, o Tancredo, será candidato a vereador.

Lei Caó

Paulo Moreno Carvalho, procurador-geral da Bahia, lança dia 12 de novembro (9h), na sede da PGE, o selo e a revista comemorativa dos 30 anos da Lei 7.716/89, a Lei Caó. Sancionada pelo presidente José Sarney em 5 de janeiro de 1989, a Lei Caó define crimes de preconceito de raça ou cor.

Papo de câncer

O Hospital Santa Izabel realiza terça (17h), com entrada grátis, o Papo de Câncer, uma forma leve e descontraída de falar sobre o câncer de mama, no Outubro Rosa. O projeto foi elaborado pelas publicitárias Paula Dultra e Carolina Magalhães, que já foram vítimas da doença.

