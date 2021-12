Comenda para Cacique Babau acende polêmica na Assembleia

Rosivaldo Ferreira da Silva, ou Cacique Babau, como é conhecido, líder tupinambá de Olivença, em Ilhéus, figura odiada por fazendeiros de Buerarema, Una e Canavieiras graças a sucessivos conflitos por terras que já resultaram em muitas mortes, virou polêmica na Assembleia anteontem.

Cacique Babau vai receber amanhã a Comenda 2 de Julho. Anteontem, o deputado Targino Machado (DEM) protocolou requerimento pedindo o cancelamento da homenagem porque o dito-cujo ‘já foi preso’. Apresentou documentos das prefeituras de Una e Buerarema justificando a queixa.

Banalização

O autor da homenagem foi o deputado Marcelino Galo, que é da esquerda do PT e diz ter consciência do que fez.

– Eu proporia de novo do mesmo jeito.

O deputado Robinho (PP), que é do extremo sul e também da base de Rui, não gostou. Chamou Babau de ‘invasor de terras’ e ‘ladrão’.

A homenagem foi aprovada em 23 de outubro num pacote que inclui 65 outros homenageados, entre eles, o publicitário Nizan Guanaes, a cantora Bela Gil, bispos, militares, num mutirão para votar projetos de deputados.

Diz o deputado Rosemberg Pinto (PT) que o xis da questão é que as homenagens se banalizaram, não há critérios sérios rígidos:

– Imagine que tem homenageado que nem aparece.

Mas Babau vai.

Olívia e a pauta-bomba

Olívia Santana (PCdoB), primeira negra a eleger-se deputada estadual, esteve ontem na Assembleia. E diz que está bem focada para o mandato:

– Apesar dos tempos tenebrosos, vamos seguir defendendo os direitos das mulheres, dos negros, dos trabalhadores. São pautas nacionais, mas estamos ligadas.

Trabalho é que não vai faltar. Exemplo: e como vai ser com a extinção de empresas que Rui vai propor?

– Tchau, Levi.

O projeto que não chegou

E por falar em pauta-bomba, o projeto do governo extinguindo empresas estatais baianas, esperado para ontem, não chegou.

Deputados governistas, como Rosenberg Pinto (PT), nada falam. Apenas dizem que a ideia é aprovar ainda na atual legislatura, que já faz contagem regressiva.

Ou seja, se a ideia é aprovar ainda este ano, ele deve estar em pauta já na próxima semana, já que novembro acaba amanhã.

Choro cubano na despedida

As homenagens prestadas por alguns grupos, ontem, aos médicos cubanos que começaram a voltar para Cuba foi carregada de emoções. Alguns choraram.

Os cubanos que se despedem partindo da Bahia são 600. Os primeiros 200 foram ontem, hoje vão mais 200 e amanhã os últimos.

Em Barreiras, três cubanas que se casaram com brasileiros vão ficar, mas fora do Mais Médicos. Nestes casos, Cuba flexibiliza.

A derrota de Caetano e a alegria silenciosa de alguns

O deputado federal Luiz Caetano (PT), ex-prefeito de Camaçari, agora reeleito, sofreu novo revés. O TSE manteve anteontem, por unanimidade, a impugnação da candidatura dele, decisão (ele ainda pode recorrer) que impede a sua diplomação dia 17 próximo e o deixa inelegível por cinco anos.

A decisão animou interessados no caso. Em Camaçari, os aliados do prefeito Antônio Elinaldo (DEM) vibraram. E os petistas ligados ao deputado Bira Coroa também. E, no conjunto, os suplentes da coligação dele. O primeiro, Charles Fernandes (PSD), ex-prefeito de Guanambi que também tem pendengas judiciais, o segundo, Joseildo Ramos (PT), de Alagoinhas, e o terceiro Paulo Magalhães (PSD), que está na espera (leia-se espreita).

