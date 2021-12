Começa a briga para impedir o tempo do ‘o petróleo era nosso’

Instalada em 21 municípios baianos, produzindo 42 mil barris de petróleo por dia e seis milhões de metros cúbicos de gás, um movimento em torno de R$ 4 bilhões por ano, empregando quatro mil trabalhadores concursados e 13 mil terceirizados, a Petrobras pode estar se despedindo da Bahia, pelo menos com a concepção que marca a sua trajetória, a de uma estatal nacional.

Na Assembleia nesta segunda-feira, 23, políticos como o senador Jaques Wagner (PT) à frente, mais líderes sindicais, deflagraram a campanha em defesa da Petrobras, que o governo Bolsonaro pretende privatizar.

Ironia - Por ironia, a exploração petrolífera no Brasil começou na Bahia. Guilherme Estrela, engenheiro da empresa, o pai do pré-sal, lembrou que ‘isso é um crime contra a história’. E ressalvou:

– Não estão privatizando. Estão desnacionalizando a exploração e o refino.

Jaques Wagner bateu forte. Disse que a briga é pelo controle do petróleo, com os EUA querendo criar a hegemonia e Bolsonaro dando corda:

– Fernando Henrique tinha uma visão diferente da nossa, mas não tinha uma natureza subalterna e entreguista como vemos agora.

E o que dizer dos que falam que o PT, com os escândalos gerados pela Lava Jato, contribuíram para isso?

– É uma mera desculpa para eles atingirem os objetivos deles. Sempre fomos a favor que se investigue e puna culpados. Mas aí é entregar.

Guarajuba é Bandeira Azul

Guarajuba, em Camaçari, litoral norte baiano, deu ontem um salto de qualidade. Recebeu o Certificado Internacional de Balneabilidade do Instituto Ambientes em Rede, credenciado pela ONU e Unesco, com o título de Praia Bandeira Azul, válido para o período 2019-2020.

O título é concedido por um júri internacional após observar 29 itens, da preservação ambiental até a qualidade da água. Pouquíssimas no Brasil têm isso.

Prefeituráveis perdem no PT

O resultado das eleições internas no PT em Salvador, com a vitória de Ademário Costa sobre Gilmar Santiago, apresentou um detalhe curioso em relação aos prefeituráveis do partido.

Os federais Nelson Pelegrino e Valmir Assunção, mais o estadual Robinson Almeida, que se colocam como prefeituráveis, perderam. Apoiaram Gilmar. O federal Jorge Solla, também prefeiturável, ficou com Ademário. Pelo menos o primeiro round ele ganhou.

Targino fecha com ACM Neto

Líder da oposição na Assembleia e sempre citado como prefeiturável em Feira de Santana, onde pontua bem nas pesquisas, o deputado Targino Machado (DEM) disse ontem que nunca se disse pré-candidato nem anda correndo atrás de candidatura. Fez questão de ressalvar:

– Nada farei sem ouvir ACM Neto. Nunca em tempo algum chamei alguém de líder. Mas já estou me autoproclamando liderado dele.

Prefeito vai à Justiça para não deixar o povo morrer

O prefeito de Água Fria, Manoel Alves dos Santos, o Potinha (DEM), estava ontem na Assembleia desolado. Tem dinheiro para pagar médico, fazer a limpeza e que tais, mas não pode gastar por falta de suplementação que a Câmara se recusa a autorizar. Resultado: ontem uma pessoa chegou ao posto médico, não tinha médico e morreu. E não tinha nem quem desse o atestado de óbito.

Eleito pelo DEM, Potinha é um prefeito bem avaliado, mas na Câmara de 11 vereadores só conta com quatro. Os demais, do PT, MDB e SD, são adversários e são contra tudo.

– É uma questão política. Nós nos damos bem, nos falamos. R$ 800 mil resolvem o problema. Travam só porque eu ganhei para eles?

Ele diz que o único jeito é recorrer à Justiça.

REGISTROS

Sob nova direção

A Secretaria de Turismo transferiu ontem para o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac) a Fortaleza do Morro de São Paulo, cuja revitalização foi concluída há um ano ao custo de R$ 14 milhões, a Igreja Nossa Senhora da Luz e o perímetro do Farol ao cemitério.

Mulher negra

O desafio da mulher negra em encontrar o seu destino é o livro que Iranaci Quele lança nesta quinta (18h) no auditório do Colégio Edvaldo Brandão Correia, em Castelo Branco. Militante da causa negra, Iranaci é presidente da ONG Direito de Viver.

Setembro Dourado

A fachada do Hospital Santa Izabel ganhou este mês uma iluminação especial. É o Setembro Dourado, iniciativa que pretende conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce no combate ao câncer infantojuvenil.

Sepromi em ação

Secretaria Estadual de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi) reúne hoje e amanhã 120 representantes de prefeituras no Fórum de Gestores Municipais para debater políticas afirmativas para o povo negro. A secretária Fabya Reis diz que quer atingir todos os 417 municípios.

