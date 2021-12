Com o pão nosso de cada dia Edypan ficou rico e virou prefeito

Uma pausa nas intrigas e futricas para contarmos uma história da política interessante.

Edilson Santos Souza, ou Edy, era um jovem menino de 18 anos em 1991 quando, como tantos, arrumou as malas e deixou a sua pequena e pobre Ibipitanga, cidade do centro-sul da Bahia. Lá, começou como ajudante, foi indo, indo, abriu uma padaria com a expertise que levou da terra, virou o dono da Fábrica de Pães, uma indústria que fornece hoje por dia de 100 mil pães em São Paulo.

O menino que saiu de Ibipitanga ficou rico literalmente dando graças ao pão e se rebatizou como Edypan. Hoje tem 45 anos.

Se popularizou com uma fazenda em Macaúbas, município vizinho. Sempre ia lá de quatro em quatro meses, no mínimo, e reunia os amigos em concorridos almoços, ao custo de um quilo de alimento não perecível, que depois ele transformava em cestas básicas e distribuia com os pobres. Em 2016 se candidatou a prefeito. Ganhou.

Edypan está fazendo lá um hospital municipal ao custo de R$ 1,5 milhão. Dizem que para tocar a obra ele botou dinheiro do bolso. E gostou de ser prefeito?

— Como está, é ruim Eu não quero mais.

