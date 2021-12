Com o manejo da cabruca, o cacau amplia os caminhos da redenção

Ainda hoje pagando uma dívida que parece interminável (de dinheiro e social) por conta do flagelo imposto pela vassoura-de-bruxa, a região cacaueira da Bahia já descobriu o mapa do caminho da redenção: a preservação ambiental com a produção de cacau e chocolate livres de agrotóxicos.

Agora, deu um novo salto. João Carlos Oliveira, secretário do Meio Ambiente do Estado, agrônomo, que é de Itabuna e já trabalhou na Ceplac, botou gás para desentocar o projeto que implanta um novo manejo da cabruca, uma aspiração de 20 mil produtores da região.

O que é — Cabruca é plantar o cacau debaixo da mata nativa, como fizeram os pioneiros. E o jeito continuava o mesmo, com 300 pés por hectare, o que dá uma baixa produtividade, de 20 arrobas.

A partir de estudos feitos pelo Inema, especialistas da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), Ministério Público e produtores, produziu-se o modelo que permite plantar até 700 pés.

Segundo João Carlos, os ganhos são excepcionais:

— Moderniza o legado dos pioneiros com base científica, abrangendo uma área de 300 mil hectares.

Os produtores, que estão embalados com a crescente industrialização local do cacau, ou seja, a produção do chocolate, adoraram. Segundo João Carlos, a partir de uma compreensão saudável.

— É consenso: preservar é questão de sobrevivência.

Irmão Lázaro, baque no PSC

Irmão Lázaro, que era deputado federal e disputou o Senado pelo PSC quase isolado da coligação encabeçada por Zé Ronaldo, mudou para o PR, pensando em disputar uma das grandes prefeituras baianas, Salvador ou Feira. E causou desconforto ao sair do partido de origem.

O ex-deputado Heber Santana, presidente do PSC na Bahia, não esconde isso:

— É isso aí. Não queríamos, mas aconteceu.

Dias de greve descontados

A greve de 22 dias nas universidades estaduais (Uneb, Uesc, Uefs e Uesb) ainda vai ter desdobramentos de resultados imprevisíveis: Rui Costa mandou cortar o ponto de todos os grevistas. Ou melhor: só receberá quem comprovadamente trabalhou. A greve foi deflagrada reivindicando o aumento de investimentos e a recomposição salarial, já que o Estado não dá aumento há quatro anos. O governo diz que, se atender, o Estado quebra.

Um curso para defender a paz

Universidade Católica de Salvador (UCSal), a Fundação José Silveira e Rotary Club de Salvador - Aratu Distrito 4550 firmaram convênio para produzir algo inusitado no universo acadêmico: um curso (latu sensu), o primeiro, para promover a Cultura da Paz. Maurício Ferreira, reitor da UCSal, Geraldo Leite, da FJS, e Anaci Paim, do Rotary, dizem que a ideia é a educação continuada e científica para disseminar a não violência.

A sociedade agradece.

Ibicoara, onde a natureza é atração no sol ou no frio

E já que estamos falando de meio ambiente saudável como meio de vida, o prefeito de Ibicoara, Haroldo Aguiar (PSB), estava esta semana, ao lado do deputado Marquinhos Viana (PSB) atrás de ajuda para estradas, mas com um foco diferente: em vez de asfalto, quer cascalho.

A questão: lá, no acesso à Cachoeira do Buracão, a 28 km da sede, uma das vedetes das belas paisagens da Chapada, o asfalto ficaria fora de sintonia com o meio ambiente:

— Recebemos 25 mil turistas por ano. Quem gosta de sol chega no verão, de frio no inverno (a temperatura chega a 10 graus). E quem vem não quer saber de asfalto. É cascalho mesmo.

Na área, há quatro associações com 150 guias. Todos eles batem na mesma tecla.

