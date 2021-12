Colbert corre atrás de Temer por verbas. O cofre fecha 30 de junho

Com pouco mais de 20 dias à frente da prefeitura de Feira de Santana, Colbert Martins Filho (MDB) diz que nesses primeiros momentos elegeu três focos, entre administrativos e políticos:

1 – Procurando conhecer melhor a prefeitura, ‘que é organizada, mas grande’.

2 – É do MDB e fica no partido, mas apoia Zé Ronaldo, o antecessor. ‘Com o equilíbrio que tem, é muito bom para a Bahia’.

3 – E já que é do MDB, o partido de Temer, corre atrás para tentar liberar dinheiro para obras e só tem mais 60 dias, já que a partir de 30 de junho a lei proíbe a liberação em ano eleitoral.

Vantagem —Colbert foi deputado federal por 12 anos, o equivalente a três mandatos, conhece Brasília bem. Soma a isso o fato de ser do MDB, o mesmo partido de Michel Temer, com a vantagem de que não é candidato a nada este ano. Ou seja, do que vem ou pode vir de Brasília, só tem a ganhar.

– Precisamos investir é em mobilidade, o que inclui também a abertura de espaços para ciclistas.

Politicamente, ele fecha com Ronaldo, mas defende a união das oposições.

– É melhor para o MDB.

Antes de as malas de Geddel entrarem em cena se dizia que o MDB ficaria mais forte mesmo antes das eleições, com Bruno Reis, o vice de Neto, assumindo Salvador, e Colbert em Feira, que se somariam a Herzem Gusmão em Conquista. Não deu.

Cajado estreia ao lado de Rui

A viagem de Rui Costa no início da semana a Carinhanha marcou a estreia do deputado federal Cláudio Cajado na oposição.

Ele acompanhou a comitiva governamental e disse que não mudou sozinho, mas com todo o povo que o acompanha. E deu a sua justificativa, em discurso:

– É o nosso reconhecimento pelo trabalho que Rui vem realizando.

Antigos aliados dizem que é muita cara de pau.

A regulação que atormenta

Aliás, na visita a Carinhanha, Rui Costa ouviu a queixa do prefeito de Malhada, Valdemar Lacerda Filho, o Dezin (MDB), que bateu num calo do governo, a Central de Regulação. Ele pede que o Hospital de Guanambi dê o mesmo tratamento aos malhadenses que os moradores de lá, com acesso fora da regulação:

– Governador, o povo morre antes de conseguir uma vaga. É um absurdo.

Rui nada disse.

Alckmin grato ao pagador

Lembra aquela nota que demos domingo sobre José Batista, o Pagador de Promessas de Feira de Santana?

Geraldo Alckmin, o presidenciável tucano, ligou para agradecer a distinção na pedida da vez. E obviamente desejar muitíssimo boa sorte na empreitada.

José Batista promete percorrer a pé um dos caminhos de Santiago de Compostela se Zé Ronaldo ganhar o governo e Alckmin a presidência. Viu a lógica?

