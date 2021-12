Clima já acirrado nos bastidores para as eleições municipais

As eleições municipais serão em 2020, mas o clima já começou a esquentar nos bastidores da política soteropolitana. Após declarar para um veículo de comunicação local que seria “um prazer muito grande” derrotar um eventual candidato do prefeito ACM Neto (DEM) nas próximas eleições, o deputado estadual eleito Robinson Almeida (PT) recebeu uma resposta ácida do também deputado estadual eleito e ex-presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Léo Prates (DEM).

Água fria – Prates utilizou o twitter para tentar jogar um balde de água fria nas declarações do petista:

– Boa tarde! Ah, meu amigo, Robinson Almeida, precisa do candidato de ACM Neto, não, eu já te venci em SSA! Imagina se você tem alguma chance contra o candidato do melhor prefeito do Brasil! – escreveu o correligionário de Neto, que justificou a publicação ao postar duas imagens com o total de votos dele e de Robinson, (25.854) e (14.202), respectivamente, nas últimas eleições para ocupar uma das 63 cadeiras da Assembleia Legislativa.

Contraponto – Se Prates levasse em consideração o último pleito, em que ambos conseguiram êxito, assumiria que perdeu – em número totais de votos – para o petista. Prates ficou com 55.018 votos e Robinson com 65.295.

Peso ao júri popular

Reeleito à Câmara, o deputado Ronaldo Carletto (PP-BA) lembrou ontem do projeto de lei de autoria dele, em trâmite na Casa, que pede o cumprimento imediato da pena após decisão do júri popular.

– Busca conferir a real efetividade à soberania dos vereditos do Tribunal do Júri como previsto em nossa Constituição. O réu condenado por decisão do júri deve imediatamente cumprir a pena – defendeu.

PRB na toada do PSL

O deputado federal João Campos, de Goiás, não é mais candidato à presidência da Câmara. A notícia foi dada ontem pela liderança do partido dele, o PRB, na mesma nota oficial em que declara apoio à candidatura – ainda não oficializada – do atual presidente, Rodrigo Maia (DEM).

O PRB informa que decidiu “seguir o mesmo caminho” da bancada do PSL, que declarou apoio à reeleição de Maia.

Verde e amarelo

Nem azul nem rosa. É verde e amarelo que a deputada federal Dayane Pimentel (PSL) promete usar para representar a Bahia neste mandato na Câmara. As duas cores, ela explica, representam a “nova era”:

– A pátria educadora não cumpriu seu papel, pois são muitos os brasileiros que ainda não conseguem interpretar uma simples metáfora – disse, a respeito da fala da ministra Damares Alves.

Tia Eron fala em caráter técnico e revela metas

A indicação para assumir a Secretaria Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres foi novamente celebrada pela própria deputada federal Tia Eron (PRB-BA). Em nota, ontem, ela disse que o nome dela foi recomendado “em caráter totalmente técnico”.

– Torno-me porta-voz ativa da defesa de todas as mulheres do Brasil, mas não sem antes concluir o trabalho que me foi confiado através de 116 mil baianos que me concederam o cargo de deputada federal. Devo a eles o compromisso e a gratidão.

Tia Eron adianta que terá como prioridade discutir políticas para mulheres negras, indígenas, ciganas, quilombolas, do campo, das águas e ribeirinhas.

