Chineses da ponte aceleram os movimentos rumo a Salvador

Se ainda há quem duvide que a ponte Salvador-Itaparica pode tornar-se uma realidade, convém excluir do time dos incrédulos os chineses da China Railway Group Limited (Crec), uma das empresas responsáveis pela construção das três maiores pontes do mundo.

O governo baiano promete lançar o edital agora em dezembro e a Crec já formou um consórcio de empresas multidisciplinares chinesas que estão a atuar sob sua liderança para desenvolver o projeto do Sistema Viário do Oeste, que inclui a ponte.

No Portobelo

O fato foi comunicado a João Leão, que estava governador em exercício, pelo presidente da Crec na América Latina, Zhang Yanlin. Ele diz que a empresa está preparada técnica e financeiramente para a empreitada.

A Crec também está de olho na Fiol. E planeja estender os seus tentáculos empresariais nas bandas hoteleira e imobiliária no baixo sul, áreas de Valença e Cairu, além da ilha.

Aliás, quem quiser saber como os chineses se mexem, o Instituto Pensar, presidido pelo ex-deputado Domingos Leonelli, promove hoje (15h) no Hotel Portobelo (Ondina) o debate China: socialismo criativo.

Com a palavra o professor Elias Jabbour, da Uerj, especialista em China. O debate será transmitido ao vivo pelo site do instituto.

A ponte é a joia das obras no segundo mandato de Rui.

Osba abre o verão em Vilas

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) vai ser a protagonista principal das boas-vindas ao verão 2018-2019. No dia 20 de dezembro dará concerto solene na praia de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, para saudar a chegada da estação do calor e também das férias.

Mauro Cardim, secretário de Planejamento, diz que a ideia é incluir Lauro, um município à beira-mar, no calendário nacional.

Fumaça ataca São Francisco

Moradores de São Francisco do Conde levaram um grande susto anteontem no fim da tarde. De repente uma fumaça negra com forte mau cheiro tomou o céu na cidade. O radialista Átila Santana diz que a cena foi tenebrosa:

– Alguma coisa deu errado nas indústrias da área, provavelmente na Refinaria Landulpho Alves.

A Secretaria de Saúde da prefeitura diz que muitas pessoas passaram mal.

Marcelo Nilo na oposição

Eleito deputado federal pelo PSB, o estadual Marcelo Nilo diz que já vai desembarcar em Brasília com uma linha claramente definida a seguir: ficará na oposição a Bolsonaro.

– Tenho expertise. De seis mandatos de deputado estadual, em três fui opositor de ACM.

E já ensaia:

– Acho que, com esse negócio do Mais Médicos, Bolsonaro atirou no pé. E atingiu os pequenos municípios.

Mangabeira e Augusto, o duelo de 2020 em Itabuna

O deputado Augusto Castro (PSDB), que perdeu a reeleição e deixou Itabuna órfã de representação parlamentar, diz que tropeçou por conta de uma circunstância ruim:

– Não tínhamos candidato a presidente e o do governo (Zé Ronaldo) não era competitivo.

E agora, de olho na prefeitura de Itabuna?

– Não sei. É algo para avaliar.

Ou seja, diz que não sabe, mas ninguém acredita. Em Itabuna, Augusto teve 12.538 dos 40.632 votos obtidos. Com o prefeito Fernando Gomes ultradesgastado, deve duelar em 2020 com Dr. Antônio Mangabeira, que foi candidato a federal e teve 19.944 dos 28.427 obtidos lá. Aliás, em 2016 os dois já disputaram e ficaram em segundo e terceiro, quase empatando.

