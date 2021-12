Chico Rodrigues, cai a máscara de mais um arauto da hipocrisia

Se a PF, tão criativa como é ao arranjar nomes para batizar suas operações, chamasse a que deu na casa do senador Chico Rodrigues (DEM-Roraima) ontem de Lava-Bunda ou Lava-Cueca, caía bem.

Veja que exemplo mais patético; um senador da República que posa ao lado do presidente como arauto da moralidade pública é flagrado pela PF com R$ 30 mil enfiados na cueca, lugar que ele julgou inacessível. Pior: dinheiro da saúde, em plena pandemia, o que, segundo o ministro Luís Barroso, do STF, ‘é mais que corrupção, beira a assassinato’.

Só a atitude em si, de guardar na cueca, já é suspeita suspeitíssima. Com certeza absoluta, no local só se guarda dinheiro sujo e em situações de emergência, e tem precedente. Em 2005, um assessor do deputado José Guimarães, do PT do Ceará, foi preso em São Paulo com US$ 200 mil na cueca.

Inocente — Isso acontece justo no momento em que Bolsonaro é acusado de desmontar o aparato da Lava Jato bradando que no governo dele não tem corrupção. O senador aí era vice-líder do governo no Senado e, se não fosse apanhado, estava lá de boa. Ninguém sabia, claro.

Nessa época de campanha eleitoral o exemplo cai como luva para ilustrar as falácias que se veem por aí. O que se quer é a construção de uma sociedade melhor, mais justa, e todos prometem tudo, inclusive a lisura moral. O senador Chico era um. Com a ressalva de que política não é o jogo mais descarado, apenas o mais escancarado.

TCE vai ver o ferry de perto

Gildásio Penedo Filho, presidente do TCE, acatou pedido do vice, Marcus Presídio, para mandar auditar a Internacional Marítima, a concessionária do ferryboat. A ponderar:

1 - Quando o governo anunciou a disposição de fazer a ponte, o ferryboat virou espécie ameaçada de extinção. O nível de estímulo do pessoal lá é baixo.

2 - É previsível que na construção da ponte, já no próximo ano, a situação piore. O governo sabe, mas nada fez.

Adele Fátima está vindo aí

Adele Fátima, atriz e modelo, hoje com 66 anos, que ficou famosa no Brasil como uma das Mulatas do Sargentelli, já morou um tempo na Bahia, hoje está em Portugal, e de lá postou no Face.

‘O Rio está impossível. Portugal está complicado. Salvador, minha linda, me aguarde que tô indo’.

Adele já foi casada com um baiano e até hoje cultiva muitos amigos em Salvador. Agora, vem fugindo da Covid e da violência.

ABI e OAB vão fazer debate

A Associação Bahiana de Imprensa (ABI) e a secção baiana da OAB vão realizar dia 4 (19h), pelos canais no YouTube das duas entidades, debate com todos os prefeituráveis de Salvador. Segundo o jornalista Ernesto Marques, presidente da ABI, as regras, com os protocolos da Covid, serão rigorosamente seguidas.

O jornalista Samuel Celestino será homenageado com a Medalha do Mérito Jornalístico, honraria até hoje só concedida a sete pessoas.

Em Morro do Chapéu, os artesãos minerais gritam

Presidente da Companhia Bahiana de Pesquisas Minerais (CBPM), Antônio Carlos Tramm levantou a voz: a ameaça de fechamento da Associação dos Artesãos Minerais de Morro do Chapéu.

O prédio em apreço é da Coelba, em cessão ao município. Esta semana, Fabiano Neri, artesão que faz torres eólicas, recebeu um bilhete dando 15 dias para ele tirar tudo e cair fora.

Segundo Tramm, a empresa de energia eólica EDC se tornou a principal parceira do artesanato, que usa as peças como brindes.

– Os artesãos lá receberam cursos dados pela CBPM. As esculturas em formato de turbina eólica são muito procuradas.

Morro do Chapéu está numa efervescente disputa política. O caso entra no tempero.

REGISTROS

Aglomeração e ressalva

Mário Campeiro Silva, leitor, nos pergunta: nestes tempos de pandemia é verdade mesmo que todos os candidatos inevitavelmente aglomeram, como você disse? Há uma ressalva. Alguns não aglomeram porque não têm o que aglomerar, nem que queiram. Mas candidatos competitivos, inevitavelmente, sim.

Teimosia oficial

Eduardo Vasconcelos (PSB), prefeito de Brumado e candidato à reeleição, decretou a volta às aulas, ninguém obedeceu, o caso judicializou, foi parar no STF e ele perdeu lá também. Perdeu, mas não mudou o discurso. Está todo mundo errado e ele certo.

Aula magna

Com o tema Proteção Constitucional à Liberdade Religiosa, o professor Manoel Jorge e Silva Neto vai dar hoje (19h) a aula magna do curso de direito da Unifacs. Quem participar vai ganhar certificado, mas é tudo virtual.

Veterinária volta

Fechada desde o início da pandemia de Covid, a clínica veterinária que a Unime tem em Lauro de Freitas vai ser reaberta segunda. Mas os atendimentos serão previamente agendados.

