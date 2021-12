CCR vai a Nova Iorque mostrar o que é que o metrô do baiano tem

O metrô de Nova Iorque está em frangalhos e por isso convidou a CCR, a empresa que toca o metrô de Salvador, a ir lá dizer o que é que o baiano tem nos trilhos.

Nada demais, segundo Luís Valença, presidente da CCR. Apenas o metrô de Salvador, ainda novo, é um dos mais modernos do mundo.

– O mais relevante disso é que quem constrói é quem cuida. O sistema elétrico é muito sofisticado, o que permite uma segurança bem maior contra a falta de energia.

Pesquisa — Uma pesquisa encomendada pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), a banda estatal do metrô, à empresa Accenture do Brasil, que entrevistou 425 usuários entre os dias 9 e 19 de abril deste ano, revelou que a maioria dos usuários gosta da sensação de segurança, com 77,4% para boa e muito boa, 8,2% para regular e apenas 2,1% de ruim e muito ruim.

Duas mil câmeras de alta resolução, espalhadas ao longo dos 33 km das suas 15 estações, garantem um monitoramento em tempo real de tudo o que se passa e também regular o fluxo, o que leva ao acionamento dos seus 40 trens para mais ou menos.

Claro que a juventude do metrô ajuda. A meta é atingir seis mil usuários, e vai ganhar um bom pique com a estação de Lauro de Freitas, a ser inaugurada amanhã. Está na metade, só 300 mil, mas Luís Valença garante que atingir a meta é inevitável.

– Não tenho dúvidas, é uma mera questão de tempo.

Violência entre pataxós cresce

Jerry Pataxó, um dos líderes indígenas de Coroa Vermelha, a aldeia pataxó de Santa Cruz Cabrália, estava sábado na convenção de Rui Costa manifestando apoio e pedindo ajuda.

Segundo ele, a violência na aldeia, não de conflitos gerados por questões raciais, mas por questões comuns mesmo, assusta:

– Nos últimos 15 anos 60 pessoas foram assassinadas. Os índios estão perdendo a identidade da pior forma.

Antônio Brito pauta Jequié

O deputado federal Antônio Brito (PSD) é pauta top nas rodas de conversas sobre política em Jequié. Em 2014, logrou ter lá 36 mil votos. E agora, repete a dose?

Brito diz que tem feito tudo para honrar os votos recebidos, mas o cenário é outro:

– Na eleição passada eu polarizei com Roberto Brito. Agora temos mais quatro ou cinco candidatos, a começar por Leur Lomanto. Só posso dizer que tenho sido bem recebido.

Um caso que sacode Tucano

José Francisco dos Reis, morador de Tucano, virou sensação na cidade. Ele entrou com uma ação na Justiça do Trabalho em 2004 porque teve o vale-refeição cortado.

O caso só foi julgado em 2013, nove anos depois, com decisão favorável a ele, mas só na semana passada a justiça o localizou em Tucano.

Como a Justiça não divulgou o valor e o caso ganhou repercussão, todo mundo está pensando que Chico ganhou uma bolada.

adblock ativo