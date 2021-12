Cavalcanti anuncia megarreserva de alumínio entre Nazaré e Itacaré

O geólogo João Cavalcanti, tido como o mago da mineração na Bahia, anunciou ontem que descobriu uma megarreserva de alumínio entre Nazaré e Itacaré, ou seja, do sul do Recôncavo ao norte da região cacaueira, passando por todo o baixo sul.

Segundo ele, a concentração é maior entre Nazaré e Valença, mas, no conjunto, a reserva é respeitável: conforme as estimativas iniciais, algo que oscila entre 500 milhões a um bilhão de toneladas. Uma equipe de geólogos está na área fazendo estudos.

Por acaso — Cavalcanti diz que a descoberta foi por mero acaso. Transitando pela BA-001, que interconecta Nazaré a Ilhéus, passando pelo baixo sul (Valença, Taperoá, Nilo Peçanha, Ituberá, Igrapiúna e Camamu), observou que nos cortes da estrada havia algo muito parecido com bauxita:

– Ora, bauxita é alumínio. Mandei estudar, e bingo! É bauxita mesmo.

Ele afirma que, pelas circunstâncias da região, a jazida é algo como uma galinha dos ovos de ouro:

– Fica entre o Porto Sul, em Ilhéus, e o Porto de Aratu, em Salvador. A área é altamente antropizada (muito mexida por humanos), grande parte é de pastos. E de quebra a rede de alta-tensão passa bem em cima, o que significa facilidade com a energia.

Até hoje se diz que o baixo sul é uma área onde não corre dinheiro, mas corre comida (por causa dos manguezais). Será que vão correr os dois?

E o óleo está indo para o sul

Pescadores da costa de Cairu, mais precisamente os que navegaram anteontem pelas cercanias da plataforma de gás do campo de Manati, exibiram em vídeos que postaram nas redes iscas e linhas todas sujas de óleo.

É um mau sinal. Isso quer dizer que o óleo está se aproximando de dois santuários litorâneos da Bahia, a Baía de Tinharé, onde fica o Morro de São Paulo, e a Baía de Camamu, cuja ponta sul é a Península de Maraú.

Barreiras, o ir e vir difícil

No momento em que o governo anuncia um novo voo da Azul para Juazeiro, Kelly Magalhães, ex-deputada baiana, que é de Barreiras, diz que o governo deve ficar atento às imensas dificuldades no ir e vir de Salvador até lá:

– De avião, R$ 800; de ônibus leito, R$ 400 e 13 horas de viagem; de carro, dois tanques de gasolina e 10 horas de viagem. É por isso que o pessoal lá não esquece a ideia de virar Estado.

PT quer unir ‘eu quero ela’

Antes do congresso do PT, que vai acontecer amanhã e domingo na Faculdade de Arquitetura da Ufba, o deputado Jacó chamou para um debate hoje (17h) no mesmo local Vovô do Ilê (PDT), Fábio Nogueira (PSOL) e Magno Lavigne (Rede).

Os três são negros e cada um na sua legenda desfralda a bandeira do Eu quero ela, chavão que o movimento negro usa para defender candidatura negra à prefeitura de Salvador. Será que une?

Adélia quer levar a Secti a todos os cantos da Bahia

Num tempo em que a cada dia a ciência produz novidades tecnológicas para botar nas ruas, a política estadual de ciência e tecnologia está formatada num modelo de 2004, nada menos que 15 anos de atraso. A professora Adélia Pinheiro, ex-reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) e atual secretária de Ciência e Tecnologia, quer virar o jogo e vai entrar em campo a partir da próxima terça.

Ela vai iniciar um périplo por 11 cidades do interior, a primeira Serrinha, realizando conferências para entender as demandas de cada região e eleger delegados para o Bahia: Sociedade 5.0, conferência que acontecerá 5 e 6 de dezembro:

– Vamos ajudar a encurtar as distâncias entre o Nordeste e os demais estados.

REGISTROS

Mamografias gratuitas

A secção baiana da Sociedade Brasileira de Oncologia marca presença no Outubro Rosa, em que se combate o câncer de mama, com uma programação das 8h às 12h de domingo na Associação Bahiana de Medicina (ABM), em Ondina, que inclui a realização de 400 mamografias gratuitas. As mulheres que apresentarem alguma suspeita serão encaminhadas ao Hospital da Mulher.

Sisal na mesa

A Comissão de Agricultura da Assembleia realiza terça (9h) audiência pública com o tema As novas tecnologias e a produção do sisal na Bahia. A iniciativa é do deputado Osni Cardoso (PT), que é ex-prefeito de Serrinha, a capital do sisal. Todo mundo da área estará lá.

Caab em campo

A Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia (Caab) promove para os filhos dos advogados uma sessão de cinema e palestra com o psicólogo Alessandro Marimpietri amanhã (9h30) no Orient Cinemas do Shopping Barra. O ingresso é trocado por material escolar, que será doado a uma instituição. Postos de troca: sede da Caab (Nazaré), Abat/TRT (Comércio), Centro de Cultura João Mangabeira (Campo da Pólvora) e Fórum do Imbuí.

adblock ativo