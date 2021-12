Candidatura de Alckmin trava e oposição baiana fica quase órfã

Por que o tucano Geraldo Alckmin não decola? Estaria ele gravemente ferido pelas estrepolias de Aécio Neves ou o noticiário requentado para a ocasião, ou pelo envolvimento dele com a Lava Jato? Ou foi o apoio do PSDB a Temer que melou o partido. Ou é o conjunto da obra?

Bom lembrar que nos últimos 20 anos os tucanos do PSDB duelaram com o PT de Lula na disputa presidencial. Está três a dois para o PT (duas de Lula e uma de Dilma contra duas de FHC).

E Alckmin, que disputou e perdeu para Lula em 2006, nas quatro pesquisas até agora realizadas só emplacou os dois dígitos no Ibope em abril. Também em abril no Datafolha ficou com 7%, 8% no Paraná este mês e 4% na do CNT/MDA também este mês.

Tempo de murici — Alckmin era, ou é, a grande esperança da oposição baiana de vislumbrar um candidato do seu campo competitivo. Como isso não aconteceu, os tucanos baianos preferem, por enquanto, cuidar da vida.

Até sexta eles fecham no apoio a Zé Ronaldo. E daí em diante vão torcer para vir bom tempo. O cenário consolida que a falta de referências federais vai tornar a disputa a mais estadualizada de todos os tempos.

Um tucano confidenciou que a única alternativa agora é deixar de olhar lá para cima e focar os esforços cá embaixo. Mais ou menos na linha do "é tempo de murici, cada um que cuide de si".

De olho na vaga de Prisco

Concorrentes, ou adversários light, do deputado Soldado Prisco (PPS) na PM dizem que a denúncia do Ministério Público contra ele por conta dos tempos em que dirigia a Associação dos Policiais e Bombeiros (Aspra) diz que desta vez o deputado se deu mal.

Em 2014 Prisco se elegeu preso por conta do envolvimento dele em greves da PM. Agora a acusação é de desvio de dinheiro, o que muito inquietou a PM.

Processo agita Cafarnaum

Cafarnaum, na região de Irecê, vive dias de agito. Está marcada para 10 de junho, em Morro do Chapéu, a audiência do processo que pretende cassar a prefeita Sueli Novaes.

Ela é esposa do ex-prefeito Ivanilton Novaes, que em 2010 foi preso pela PF na Operação Carcará, mas antes causou rebuliço na imprensa regional porque fez um concurso em que foram aprovados ele, como médico, e a mulher, como assistente administrativa.

Mourão com Bolsonaro

Os partidários de Jair Bolsonaro vão fazer festa quinta em Salvador, vitaminados pela possibilidade do general Hamilton Mourão, agora na reserva, fazer uma dobradinha com ele, na cabeça de chapa, pelo PRTB, ou candidato a vice.

O PRTB tem na Bahia como candidato a governador o ex-prefeito João Henrique. O general Mourão ficou famoso numa palestra em Brasília, onde disse que os militares poderiam intervir no País.

Belmonte tenta indústria para beneficiar a sílica

Janival Natal (Podemos), prefeito de Belmonte, está no Sul do País tentando sensibilizar empresários a montar lá uma indústria para industrializar a sílica (principal matéria-prima do vidro). Ele diz que há três plantas no beneficiamento (Juntur, Vitro e Del Pinheiro), mas o frete caro acaba gerando imposto baixo.

– Nossa sílica tem 97% de pureza, uma raridade, e as jazidas, um potencial de exploração para 200 anos.

Segundo Janival, quando o Porto Sul começar a operar, o sul da Bahia ganhará a infraestrutura que hoje lhe falta.

Ele diz que tem conversado com empresários da indústria fotovoltaica e acha que as chances de atraí-los são boas.

adblock ativo