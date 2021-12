Câmara vai ter papel de poder moderador, diz Cláudio Cajado

O deputado Cláudio Cajado (PP-BA), reeleito para o sétimo mandato na Câmara dos Deputados com 104.322 votos, avalia que o cenário da política nacional é muito preocupante e que o parlamento terá papel fundamental como uma espécie de “Poder moderador” entre os posicionamentos extremados, tanto para esquerda quanto para a direita, definidas pelos bolsonaristas versus lulistas, conforme definiu. “Nós temos que estar muito mais presentes e associados ao que pensa a sociedade”, disse o reeleito Cajado.

Esperança

“Velhos políticos perderam mandato, o que significa que o povo também espera não apenas renovação dos quadros políticos que existiam, como posturas políticas diferentes”, registrou o parlamentar, que acredita que os dois candidatos que disputam o segundo turno presidencial no dia 28 deste mês, Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT), têm consciência desta necessidade e têm acenado pela “união” do País. “Eu espero que qualquer um dos dois que venha a ganhar proponha suas reformas, dentro de suas teses, mas sem radicalismos”.

Pessoalmente, Cajado continuará a fazer campanha para o petista Haddad, já que o PP – que na Câmara dos Deputados atua no chamado “centrão” – liberou o apoio dentro das realidades estaduais, uma espécie de meia neutralidade.

Rede da Bahia e Haddad

Vote “de acordo com sua consciência”, recomendou a Rede Sustentabilidade aos filiados para o apoio em segundo turno à corrida presidencial. Já era de se esperar, depois das faíscas entre Marina Silva e Bolsonaro em alguns debates, além da aversão da ex-presidenciável a seu ex-partido, o PT. Mas é de Haddad o apoio de muitos partidários do diretório baiano. São, até o momento, 28 votos da Rede da Bahia.

Política e as crianças

Oportuna a movimentação no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia nesta semana, quando recebeu cerca de 60 estudantes, entre 10 e 15 anos, da Escola Ágape, localizada no bairro de Marechal Rondon. Um momento importante da democracia brasileira para ensinar política ao público infanto-juvenil. Os estudantes puderam inclusive simular uma votação na urna eletrônica, para o cargo de governador.

Zé Ronaldo e o quase silêncio

Não fosse um breve “fico feliz que tenha decidido apoiar Bolsonaro”, Zé Ronaldo teria entrado mudo e saído calado da coletiva de imprensa convocada por ACM Neto para “comentar” os resultados das eleições e declarar seu apoio, com ressalvas, ao ex-capitão reformado do exército em segundo turno. Mesmo o tempo todo ao lado do prefeito, com cara de poucos amigos, Zé preferiu o quase silêncio.

Pastor Isidório prefere a BR-324 a viajar de avião

O grande problema de ganhar a eleição, para o Pastor Sargento Isidório, é o medo das alturas. O deputado federal eleito mais votado da Bahia revelou temer viajar de avião. Disse que prefere encarar a BR-324 todos os dias para a Assembleia Legislativa da Bahia, por onde trafega há 12 anos.

Já o filho, João Isidório, de 26 anos, angariou mais de 110 mil votos e foi o deputado estadual mais votado da Bahia. João, que ‘herdou’ o mandato do pai, vai encarar o desafio de tomar conta da Fundação Dr. Jesus, onde atua como presidente, há cerca de cinco anos.

Isidório pai disse que vai avaliar se o filho está preparado para assumir o projeto social criado por ele há 27 anos.

