Camaçari com Elinaldo, a outra cereja do bolo no DEM de Neto

ACM Neto governa Salvador; Colbert Martins, Feira de Santana; Herzem Gusmão, Vitória da Conquista; e Antônio Elinaldo, Camaçari, as três maiores cidades da Bahia e o maior gerador do PIB baiano, todos na oposição.

Neto, muito bem avaliado, é o único que não pode disputar a reeleição, já é reeleito. Os outros três, por motivos diversos, não tão bem avaliados, vão disputar a reeleição. Em todos, disputas trincadas.

Mas Colbert, em Feira, e Herzem, em Conquista, são do MDB. Do DEM, o partido do qual ACM Neto é presidente nacional, só tem Elinaldo, em Camaçari, que em 2016 deletou a era Luiz Caetano (PT) do poder. Ganhar lá também virou outro ponto de honra para Neto.

Ajuda inimiga — Segundo as pesquisas, Elinaldo lidera. Claro que ele não é como ACM Neto, nem pela história nem pela trajetória. Elegeu-se vereador vindo do jogo do bicho (envolvimento pelo qual responde a processo), não tem o glamour que os originários da elite exibe nem muito traquejo no varejo da política, mas Camaçari está cheio de obras, com mais de R$ 300 milhões que ele tomou emprestado.

Dizem lá que ele conta com uma ‘ajuda inimiga’. Luiz Caetano, três vezes prefeito, ex-deputado federal, legalmente impedido de se candidatar, colocou na ponta a mulher, Ivoneide, apesar dos esperneios de alguns. Correndo por fora vai o emergente Fábio Lima (PP). Elinaldo começa o ano lá melhor que Colbert e Herzem. Agora é ver como termina.

Um corona do Paraguai

O caso de um caminhoneiro que voltou do Paraguai tossindo e se disse suspeito de estar com o corona porque em Assunção entrou em contato com chineses virou motivo de piada em Tucano, no sertão baiano.

A questão: o dito-cujo é habituado a trazer bugigangas do Paraguai para vender aqui pela Bahia. Atendido no Hospital Mariana Penedo, de saída, a Sesab descartou. Moral da história: em Tucano até o corona é paraguaio.

A recíproca na Câmara

Líder da oposição na Câmara de Salvador, o vereador Sidinho (Podemos) bateu o martelo: é a favor do projeto de reforma de Previdência enviado por ACM Neto.

– Se o governador orientou os deputados assim, a aprovar, acho que isso vale para o vereador.

Ou seja, na reforma da Previdência estadual ACM Neto orientou a bancada do DEM (e seis dos sete o seguiram) a votar a favor. Agora vem a recíproca.

Rachadinha em Pedrão

Sóstenes Serravale (PSD), prefeito de Pedrão, região de Alagoinhas, candidato à reeleição, está sendo acusado pelos seus opositores, os ex-prefeitos Alceu Barros (pré-candidato do MDB) e Professor Luiz, de estar inovando na prática da chamada ‘rachadinha’. Está contratando dois funcionários pelo preço de um. Explicando: um recebe o salário e divide com o outro. Fala Alceu:

– Nós já estamos com toda a documentação para denunciar à Justiça.

‘Janela’ que agora se abre só vale para vereadores

Aviso aos que detêm mandato eletivo: a ‘janela’ partidária que se abre agora em março vale apenas para vereadores. A tal ‘janela’ é a brecha que permite a deputados e vereadores mudarem de partido sem o risco de perder o mandato. Hoje todos eles são obrigados a permanecer no partido pelo qual foram eleitos. Segundo o advogado Ademir Ismerin, ‘janela’ para deputados é outra história:

– Só em 2022. A ‘janela’ só é válida para mandatos parlamentares em jogo a cada eleição.

Na Bahia, por exemplo, os deputados estaduais Capitão Alden e Talita Oliveira se elegeram pelo PSL. Após a briga interna, não querem saber da deputada federal Dayane Pimentel, presidente estadual, são leais a Bolsonaro, querem ir para o novo partido, mas vão ter que engolir o PSL até lá.

REGISTROS

Ano novo

E já que o ano começa após o Carnaval, a Assembleia começa hoje a agenda 2020. Primeiro ponto: votar em segundo turno o pedido de empréstimo de R$ 250 milhões de Rui Costa. Passa fácil.

Bafômetro na BR

O balanço da operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Carnaval revela um detalhe curioso: de 10.330 testes do bafômetro, 328 deram positivo, 10% a mais que 2019 (294 casos). Morreu mais gente (9 contra 3) e o número de acidentes pulou de 52 para 61. Ou seja, o povo bebeu mais.

Novos tempos

O professor Roberto Sidnei Macedo é o novo diretor da Faculdade de Educação da Ufba. Tem como vice a professora Regina Sandra Marchesi. Ficarão no cargo pelos próximos quatro anos com grandes desafios com os apertos de Bolsonaro no setor.

Eficiência energética

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) celebra a passagem do Dia Mundial da Eficiência Energética depois de amanhã (14h) com três palestras dos professores Eduardo Santana, engenheiro mecânico, Agenor Garcia, engenheiro eletricista e Armando Tanimoto, do Ifba.

