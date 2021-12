Cairu, o município-arquipélago, paga caro com enxurrada de óleo

A configuração geográfica de Cairu, no baixo sul da Bahia, uma das joias da coroa portuguesa no período colonial, é singular. Com 36 ilhas, três delas a própria Cairu (única ligada ao continente, por uma ponte), Tinharé (onde fica o Morro de São Paulo) e Boipeba, points turísticos, é o único município-arquipélago do Brasil.

É óbvio que lá as duas atividades principais são turismo e pesca, ambas feridas na alma. Hildécio Meirelles, três vezes prefeito, ex-deputado, resume o drama:

– O jornal francês Le Monde disse que esse desastre é o Chernobyl brasileiro. Assino embaixo. É uma catástrofe que dilacera nossa alma. Esperamos que isso passe logo. E que descubram a origem dessa tragédia.

Emergência — Fernando Amorim, fotógrafo que se aposentou e adotou Boipeba como morada, estava ontem na linha de frente nas praias de Cueira e Moreré, onde o óleo chegou em pequenos pedaços, mas em grande profusão:

– O óleo escorraçou o povo. Quem estava nos hotéis e pousadas pediu as contas, e quem tinha feito reservas cancelou. Hoje (ontem) vimos em Moreré uma coisa nunca vista, restaurantes ao meio-dia fechados. Um horror.

Segundo Fernando, quando o sol bate e esquenta o óleo, acontece o pior:

– Parte dele derrete e entra na água, fica invisível, mas deixa o mar oleoso.

Para uma área como Cairu, com manguezais por todos os lados, é um terror.

De Marighella a Lamarca

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia apreciou ontem projeto do deputado Robinson Almeida que institui o 4 de novembro, dia em que o guerrilheiro Carlos Marighella morreu, como o Dia da Tortura.

O deputado Soldado Prisco (PSC), líder da greve da PM, levantou e disse que a homenagem poderia ser estendida a outro guerrilheiro, Carlos Lamarca.

Ah, se Bolsonaro visse isso. Não iria gostar.

Forças ocultas contra Euclides

Ainda na CCJ da Alba, ao fim da reunião, o deputado Euclides Fernandes (PDT) bradou que dois projetos dele, um que dispensa formalidades para projetos entrarem em pauta e outro que proíbe homenagens a condenados por improbidade, estão engavetados.

– Não aceito isso. Tenho certeza de que são as forças ocultas tramando contra.

Se é que são mesmo as tais forças ocultas, será que elas temem um dia faltar a quem homenagear?

Ciapra decreta emergência

Em Ituberá, Leandro Ramos (PSB), prefeito de Igrapiúna e presidente do Consórcio Intermunicipal da Área de Proteção Ambiental (Ciapra), reuniu os colegas da região:

– Tivemos que decretar estado de emergência.

Dos 13 municípios do baixo sul integrantes do consórcio, sete têm conexões com o mar: Cairu, Camamu, Igrapiúna, Ituberá, Nilo Peçanha, Taperoá e Valença. Ontem, a Marinha mandou reforços.

Segundo Leão, projeto das usinas de álcool ganha gás

Empenhado em implantar 10 usinas de açúcar e álcool na Bahia, para tirar o estado da completa dependência das importações de outros estados nos dois produtos, João Leão, vice-governador e secretário do Desenvolvimento Econômico, teve ontem reunião com a ministra Tereza Cristina (Agricultura) e saiu animado: ela informou que dia 4 de novembro o presidente Bolsonaro vai assinar a regulamentação do novo Zoneamento da Cana-de-Açúcar, o que muda o jogo:

– Isso vai permitir que regiões com histórico de produção de cana, como o oeste e o Médio São Francisco, possam ter acesso a recursos financeiros do BNB, Desenbahia, BB e Caixa e atrair investidores, locais e estrangeiros.

Ele diz que o projeto tem a digital da ministra.

REGISTROS

Olho na majoritária

O Republicanos, antigo PRB, se reuniu anteontem para definir as metas para 2020 em Feira de Santana e Salvador, em ambos os casos, de olho na majoritária. Em Feira, o deputado José de Arimatéia admite que quer. E em Salvador o partido é aliado de ACM Neto. Quer a vice?

Água zero

Moradores do povoado de Campo da Ema, em Biritigan, região do sisal, dizem que estão há dois meses sem água na torneira. O sistema pifou e o prefeito Celso da Sucam (PDT) não deu respostas.

Canonizando a praça

Depois que Irmã Dulce virou santa, o prefeito de Candeias, Pitágoras Ibiapina (PP), cuidou de se ajustar aos novos tempos. A antes chamada Praça Irmã Dulce virou Praça Santa Dulce dos Pobres, que de quebra ganhou uma imagem de Irmã Dulce em bronze, com duas crianças ao lado.

Vice em alta

A posse da advogada Carina Canguçu Virgens como juíza substituta do TRE-BA, anteontem, chamou a atenção por um fato. O vice-governador João Leão estava lá, mas quem foi bastante festejado pelos juízes foi o vice de Salvador, Bruno Reis.

