Cadê o dinheiro dos respiradores? Quem pegou é protegido por lei

Em entrevista ontem na TV Itapoan, soltou o verbo no caso dos respiradores. Disse que não tem rabo preso e quer apuração rigorosa.

– Tenho 39 anos de carreira profissional. Já trabalhei em fábrica, fui diretor de sindicato, vereador, secretário, deputado e hoje sou governador. O único patrimônio que eu tenho é um apartamento, que ainda estou pagando. Não escolhi, para minha existência aqui na Terra, acumular patrimônio pessoal.

Claro que o problema está incomodando. Houve uma imprevidência, comprar os equipamentos pagando antecipado sem nenhum seguro, o que é atribuído à pressa, mas o que mais incomoda é o jogo de competência jurídica, que beneficia os empresários que pegaram o dinheiro, disseram que não vão devolver e fica tudo por isso.

Elegância — Rui lembra que a polícia baiana já estava apurando, dois foram presos. Mudaram a competência para a Justiça Federal, os acusados foram soltos e fica tudo como se nada tivesse acontecido.

– Eu quero é que apure, seja lá quem for.

Como nestes tempos de pandemia a política baiana está vendo coisas que nunca se viu, quem defende Rui é o deputado Elmar Nascimento (DEM), adversário:

– Como todos sabem, não faço política no pessoal, não vejo problema em dizer que Rui Costa é um homem honrado, cuja meta hoje é apurar os fatos e punir os culpados.

E também o principal do caso: devolver o dinheiro.

Sem fogos e sem fogueiras

Já viu São João sem fogos e fogueiras, mesmo sem aglomeração? Os balões foram banidos pelo que representam de perigo de incêndio, e agora Antônio Elinaldo (DEM), prefeito de Camaçari, baixou decreto que proíbe fogos e fogueiras lá.

E a moda tende a pegar. Até porque, nestes tempos de pandemia, o pessoal da saúde diz que a fumaça prejudica muito. E alguém duvida? Mas será o primeiro São João da história assim.

Vans pedem passagem

Tidas como grandes inimigas pelos prefeitos do sertão nestes tempos de pandemia por serem protagonistas no transporte clandestino de passageiros, as vans também gritam pelo direito de sobreviver.

Ontem, dezenas de vans protestaram nas ruas de Barreiras pelo direito ‘de ganhar o pão de cada dia’. Eures Ribeiro (PSD), prefeito de Bom Jesus da Lapa e presidente da UPB, inimigo das vans, diz que não para eles sobreviverem pondo os outros em risco.

Rodízio entre os pacientes

De um dos leitos do Hospital Couto Maia uma interna conta que às vezes os respiradores fazem rodízio entre os pacientes, porque não dá para todos. E despachou um zap:

“Bom dia, família abençoada por Deus, estou me sentindo bem melhor. Gente, eu peço, até pelo amor de Deus, se cuida que não é brincadeira, aqui onde estou tem uma família que já morreram três, foram fazer festa do Dia das Mães, todos pegaram a doença”.

Negromonte Jr. parte para o ataque contra as fakes

O deputado Mário Negromonte Jr. (PP) protocolou na Câmara projeto de lei que ele diz ser o tiro mais certeiro contra as fakes news.

Criminaliza não apenas quem produz ou reverbera notícias falsas, mas também quem dá suporte, como as plataformas WhatsApp, Facebook, Instagram e YouTube, como, aliás, já ocorre com a mídia convencional.

Negromonte teve a consultoria de Newton Dias, especializado em direito digital, figura respeitada, com mais de 50 milhões de seguidores.

– Queremos internet, mas com segurança jurídica. E que essas empresas priorizem a vida das pessoas e não apenas o lucro.

Hoje, a sensação é a de que a internet é uma terra sem lei, onde luxo e lixo se embolam.

adblock ativo