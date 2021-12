Cacau vai tentar sair do buraco pelos caminhos do semiárido

Os caminhos para tentar tirar do buraco mais de 11 mil produtores de cacau com dívidas que ultrapassam R$ 1 bilhão, a herança maldita da vassoura-de-bruxa, estão sendo traçados sem a abertura de novas trilhas.

Ou melhor, seguem as vias já existentes, especialmente o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), operado pelo Banco do Nordeste.

Segundo o deputado Sandro Régis, que está no time que apadrinha a causa, a ministra Tereza Cristina (Agricultura) formou um grupo de trabalho com a missão de formatar uma medida provisória específica para o caso.

Proposta — Pelo que está sendo gestado, a ideia é uma redução da dívida em até 95%, deixar o saldo devedor com juros de 1% a 3% para ser quitado em parcelas a serem pagas de 2021, a primeira, até 2030. Além disso, aciona-se o Plano Safra para garantir novos financiamentos, já que hoje o cacau está fora das linhas de crédito. Fala Sandro:

– Não está se inventando nada. Apenas pedindo para o cacau o mesmo tratamento que se dá ao semiárido.

Até o fim do mês a MP estará pronta, após o que irá para a apreciação do ministro Paulo Guedes (Economia) e, enfim, para a Câmara.

Se tudo correr como o previsto, será a primeira vez na história do cacau pós-vassoura-de-bruxa que algo foi feito. Antes, nenhum governo, nem FHC, Lula, Dilma e Temer, deu pelotas.

PP começa o ajuste de 2020

A executiva do PP de João Leão vai se reunir amanhã com dois focos: começar a ajustar o partido para as eleições do próximo ano e para o encontro do dia 30, na UPB, quando vai formalizar as filiações de 30 novos prefeitos, alguns deles surpresas.

Para 2020, em Salvador, o deputado Niltinho dá a largada, com a ressalva de que a questão fica aberta para um Bellintani, ou Irmão Lázaro, quem sabe.

Bobô, o Bahia e Bellintani

Instigado a dizer o que acha de uma eventual candidatura de Guilherme Bellintani, presidente do Bahia, a prefeito de Salvador, Bobô, ídolo do time campeão brasileiro de 1988-1989, hoje deputado estadual do PCdoB, acende uma vela à nação tricolor e outra ao partido dele.

– É normal tratando de alguém que se credencia pela boa administração de um clube de sucesso. Mas o PCdoB tem duas pré-candidatas, Alice Portugal e Olívia Santana.

Impasse em Guaratinga

Rui Costa foi ontem a Guaratinga inaugurar obras, como sistemas de abastecimento de três povoados, e entregar novas viaturas à PM, mas a agenda governamental se bateu diante de uma situação inusitada: na mesma hora (9h) estava marcado o enterro do ex-prefeito Neu do Táxi.

Resultado: o enterro foi adiado para meio-dia e Rui também adiou a hora das inaugurações, que aconteceram em clima de pesar.

Venda da Petrobras é a bola da vez na Assembleia

O fechamento da sede da Petrobras na Pituba, em Salvador, deixou 800 funcionários a ver navios. Qual o destino deles? A empresa está estimulando eles a buscarem outros locais em vários pontos do Brasil, como Rio e Espírito Santo. Quem não quiser, a própria Petrobras vai arbitrar a causa, o que significa mais incertezas.

O caso aí é um dos itens a serem discutidos na audiência pública que a Assembleia realiza amanhã, com a presença de deputados federais, todos contra a possibilidade de venda da Petrobras, já iniciada pelo governo federal.

Segundo o deputado Rosemberg Pinto (PT), líder do governo na Alba, na Bahia, com a Refinaria Landulpho Alves, a Transpetro e a Fafen, já fechada, mais de quatro mil trabalhadores estão no bolo.

