Bom Jesus, o point do turismo, tem uma injeção de R$ 25 milhões

Bom Jesus da Lapa, no sertão baiano, nas margens do rio São Francisco, tem uma população de 70 mil habitantes, mas hoje lá estão aí por volta de 350 mil pessoas, cinco vezes mais gente. Os 186 hotéis de lá estão lotados, muita gente aluga casas, a procura por hospedagens vai até Barreiras, a 200 km de distância.

O boom começa agora na Semana Santa, chega ao pico em 6 agosto, o dia da Romaria de Bom Jesus, e se estende até novembro. E a cidade aguenta? Sim, com muitas queixas, principalmente de ruas apertadas e praças idem.

Pecadores - Bom Jesus faz a terceira maior romaria do Brasil. Só perde para Aparecida, em São Paulo, e Juazeiro do Norte, no Ceará. Eures Ribeiro (PSD), o prefeito, também presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), diz ter um completo diagnóstico da situação e também projetos.

Dentro de 60 dias, por exemplo, ele inicia obras para abrir ruas e avenidas, além de ampliar praças, algo que implica a desapropriação de 20 imóveis e vai custar em torno de R$ 25 milhões.

- Essa é a grande queixa. Acho que vamos resolver.

Diz Eures que essa movimentação aí emprega em torno de 1.200 pessoas.

Mas quem trabalha mais, com certeza, é o Bom Jesus. Recebe pecadores de todos os cantos do Brasil, alguns deles de alto coturno, como presidentes da República, de Getúlio Vargas a Lula. Haja pecado para perdoar.

Novo Targino, o líder light

Estilo pitbull, tipo porradão, na linha de o que vier eu derrubo, o deputado Targino Machado (DEM) está surpreendendo os colegas na condição de líder da oposição na Assembleia, a exemplo de Luciano Simões (DEM).

- Está ponderado, calmo, ouvindo todo mundo, sem sombra de dúvidas uma surpresa para nós.

Aliás, o próprio Targino admite a mudança:

- Pensaram que eu ia ser uma coisa, sou outra.

Leão diz que Cocá é limpo

João Leão, vice-governador, que quando foi acusado pela Lava Jato disse estar ‘cagando e andando na cabeça desses cornos’, saiu ontem em defesa do deputado Zé Cocá, que esta semana foi acusado pela PF de ser dono de um posto de gasolina usando laranjas.

- Zé Cocá é um homem limpo. Acho que a PF tem a obrigação de investigar corruptos, mas investigue direito. Do jeito que faz está enxovalhando pessoas idôneas.

Robério e o inferno astral

Robério Oliveira (PSD), prefeito de Eunápolis, ganhou uma sobremesa para o seu inferno astral, vitaminado ano passado quando tentou eleger a filha Larissa, deputada, sem sucesso e carimbado quando a Justiça decretou a inelegibilidade dele.

O advogado Ronivaldo Rodrigues, o Roni, assessor especial, foi preso por ordem da Justiça paulista. O motivo foi o não pagamento de pensão alimentícia, mas para quem já vai mal, ficou pior.

Em Monte Santo, a luta é a construção do teleférico

Já em Monte Santo, outro grande point do turismo religioso na Bahia que vive um dos grandes momentos na Sexta Santa (e também em 31 de outubro, Dia de Todos os Santos), as aspirações são outras.

O prefeito Vando (PSC) diz que a ideia é a construção de uma grande pousada para romeiros, o que ainda não foi feito por falta de apoio, mas nos últimos dias ele corre atrás para elaborar o projeto de um teleférico que vai ligar a cidade ao alto do monte, uma escalada de 3,5 km morro acima:

- O problema é que muitos idosos já não conseguem subir o monte.

REGISTROS

No embalo da santidade

Nem só de religiosidade vive o turismo na Semana Santa. Wilson Spagnol, presidente da secção do extremo sul da ABIH, diz que em Porto Seguro a ocupação hoteleira é de 93%.

Viúvas de Geddel

Ao ver vereadores do PT e PV votarem contra um projeto dele, o prefeito de Brumado, Eduardo Vasconcelos (PSB), disparou: ‘Sempre chamei eles de as viúvas de Geddel’.

Ele diz que um empresário chegou a cogitar, mas morreu assassinado, e agora é correr atrás.

