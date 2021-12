Bolsonaro x Haddad, o 2º turno que vem do quinto dos infernos

Normalmente uma positivista, a jornalista Olívia Soares, a Olivinha, figura querida nas rodas do Clube Inglês e dos senadinhos do Shopping Barra, ao ser abordada sobre a possibilidade de um segundo turno entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, saiu do sério:

– Vai ser uma zorra! Estaremos no meio de um tiroteio político como os moradores de favela em tiroteio de traficantes. E vai ser tiro de alto calibre.

Sintetiza o senso comum entre jornalistas e políticos sobre o que vem por aí.

Ódio

O PT, que governou o Brasil por 13 anos e meio, com Lula e Dilma, surfa nos acertos do seu tempo e pena nos desatinos éticos que em 2016 levaram multidões para as ruas, em nome do impeachment de Dilma, num ostensivo protesto contra a corrupção desenfreada.

Temer assumiu, veio o escândalo de Joesley Batista destronando Aécio Neves e, por tabela, a moral dos tucanos, adversários históricos do PT. A maior parte dos seguidores de Bolsonaro é das viúvas do tucanato, que em toda a era Temer se encolheu das ruas, guardou as panelas dos panelaços e agora volta à cena com o nome de Jair Bolsonaro.

Bolsonaro mais xinga do que discursa, mesmo assim satisfaz para enfrentar o PT, que tanto indignou a geração das redes sociais que bolsonarizou. Tem os ingredientes para o império do ócio. Vai ser salve-se quem puder.

Brown se dá mal com uso de personagens Paxuá e Paramim

A desembargadora Carmem Lúcia Santos Pinheiro concedeu liminar em favor do artista plástico Wilton Bernardo proibindo Carlinhos Brown de usar os personagens Paxuá e Paramim, fartamente utilizados em games, revistas e aplicativos.

Wilton reivindica os direitos autorais, que Brown nega, diz ser o autor, embora nunca tenha sido desenhista. Na petição inicial, Wilton pede R$ 200 mil de indenização, mais danos morais. A briga entre Wilton e Brown começou a partir de uma exposição bancada pela Caixa entre outubro e dezembro de 2012.

Brown deu como contrapartida o livro didático-infantil quando os personagens estrearam. Wilton recebeu R$ 1 mil, mas achando que o fato não tinha fins lucrativos. Quando os personagens aconteceram, a coisa mudou de figura.

A questão foi judicializada em setembro deste ano.

Jutahy para o que der e vier

Com oito mandatos de deputado federal e uma candidatura ao governo, o deputado Jutahy Júnior (PSDB), candidato ao Senado na chapa de Zé Ronaldo, afirma estar confiante, mas também diz saber que entrou num embate difícil e está preparado até para o caso de sair derrotado:

– Vou advogar com o meu filho. Tenho consciência de que entrei numa parada. Mas isso mostra que eu não tenho medo de perder o foro privilegiado. Sou ficha-limpa.

Lázaro vetado no palanque de João Gualberto em Mata

Já se sabe que a entrada de Irmão Lázaro (PSC) na chapa de Zé Ronaldo foi traumática, primeiro pelas desavenças públicas com Jutahy Júnior, o outro candidato ao Senado, e agora, em divergências abertas na campanha.

Um monte de aliados de ponta de ACM Neto diz abertamente que vai votar em Jutahy e Coronel para o Senado. Mágoas porque o PSC de Lázaro não topou entrar no chapão dos deputados, embora se diga que seja a falta de afinidade nos discursos. Mas na visita da chapa de Zé Ronaldo a Mata de São João veio a cereja do bolo: Lázaro foi impedido de subir no palanque, enquanto João Gualberto externava suas simpatias por Celsinho Cotrim. Constrangido, Lázaro saiu calado.

