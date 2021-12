Bolsonaro peita o toma lá, dá cá. No que vai dar? A Previdência dirá

Diz Marcelo Nilo (PSB), agora deputado federal, que em Brasília 150 deputados são contra a reforma da Previdência proposta pelo governo, e outros 150 são a favor:

– Os outros 200 ou ele compra ou não aprovam.

Eis a questão: é claro que Bolsonaro, com estilo belicoso, não se ajuda, mas como ele vai se livrar da tradição de a Câmara deixar o Executivo refém dos próprios interesses, repetindo exaustivamente que não vai entrar no ‘jogo de antes’, se as regras que facilitam o tal jogo, o clássico toma lá, dá cá, não mudaram?

Boa peleja -Também é claro que Bolsonaro, com o hábito de tropeçar nos próprios petardos que dispara nas redes sociais, abre brecha para que outros fatos se superponham à questão principal, o jogo de negociatas que marcou as relações entre Executivo e Legislativo nos últimos tempos.

Mas, convenhamos, apesar de aos trancos e barrancos, o Brasil se vê diante de um cenário novo. Lá atrás, em 1988, Roberto Cardoso Alves, o Robertão, líder na Constituinte, cunhou a frase famosa: É dando que se recebe.

Assim governou José Sarney, FHC, Lula botou uma escala monumental e Michel Temer chegou aos píncaros, ao escancarar os cofres para a Câmara, a fim de se livrar dos pedidos para processá-lo e, dessa forma, manter-se no poder. Bolsonaro dispara farpas querendo mudar as regras do tal jogo na tora. O projeto da Previdência é o primeiro grande teste.

Nilo e Coronel, contas na mesa

E por falar em Marcelo Nilo, ontem ele estava na Assembleia, onde imperou 10 anos como presidente. Não esqueceu de lembrar os velhos tempos, comparando os gastos dele com os do sucessor, Ângelo Coronel (PSD), agora senador:

– Diziam que eu era gastador. Em 2015, gastei R$ 474 milhões; em 2016, R$ 496 milhões. Ele gastou R$ 568 milhões em 2017 e R$ 635 milhões em 2018. É uma questão de comparar.

Paulo Azi dá cartas no DEM

Com o afastamento do ex-deputado José Carlos Aleluia do comando do DEM na Bahia, ontem (vai cuidar da vida, na iniciativa privada), o deputado Paulo Azi, o vice, passou a dar as cartas no partido.

Isso remete a Alagoinhas. Lá, de onde Azi é natural, o prefeito Joaquim Neto, com quem ele rompeu, deve sair do partido rumo ao PSD de Otto Alencar.

Joaquim diz que não, mas todo mundo diz que sim.

Ilhéus, o rebu dos demitidos

A resistência do prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, o Marão (PSD), em cumprir a decisão da desembargadora Sílvia Zarif para reintegrar 268 servidores que ele demitiu em janeiro pode ter novos desdobramentos.

Semana passada a desembargadora negou os embargos declaratórios que a prefeitura pediu e Marão diz que não tem dinheiro.

Resultado: os sindicatos dos servidores dizem que vão pedir a prisão de Marão.

O feminicídio aumentou? Não, agora desmascarou

O feminicídio, o ato de matar alguém só por ser mulher, e as agressões contra o sexo feminino aumentaram nos últimos tempos ou ganharam mais visibilidade? Com a palavra a deputada Olívia Santana (PCdoB), presidente da Comissão dos Direitos da Mulher da Assembleia:

– Apenas ganhou visibilidade. Antes, feminicídios e agressões eram justificados como briga de marido e mulher, defesa da honra e coisas assim. Agora, as instituições estão mais ativas e também a mídia está mais atenta. Só na Bahia foram 70 feminicídios no ano passado.

Ela está articulando uma audiência pública com os secretários Maurício Barbosa (Segurança) e Julieta Palmeira (Políticas para Mulheres) para intensificar a luta.

REGISTROS

Diferenças

Pergunta a um motorista de Uber sobre a diferença entre trabalhar no Rio de Janeiro e em Salvador:

– Salvador está um degrau abaixo do Rio. Lá, quando você entra no lugar errado, o pessoal atira para depois ver quem foi. Aqui, param, perguntam e depois decidem se atiram ou não.

O fugitivo

O vereador Edson Carlos Moreira (PSD), o Tuchinha do Leite, de Sebastião Laranjeiras, virou foragido da polícia. Domingo ele matou a golpes de facão o concunhado Isaque Oliveira, o Zagalo, no povoado de Mandiroba. Está sendo caçado para depois ser cassado.

Seca e chuva

Municípios que antes pediam socorro por causa da seca agora correm atrás de ajuda por causa dos estragos das chuvas. O prefeito de Milagres, César de Adélio (PP), é um.

Terror na BR

Vídeos exibidos pelo site Jornal da Chapada mostram o desespero de passageiros de um ônibus assaltado semana passada entre Ipirá e Rafael Jambeiro. Moradores da área suspeitam que a quadrilha é a mesma que aterroriza na BA-052, a chamada Estrada do Feijão.

