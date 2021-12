Bolsonaro leva um pito e recua. E Moro, o mocinho que virou vilão

Já pensou se aparecem em cena o lockdown comunista e o democrático? Não duvide. A Covid que matou Elsimar Coutinho, um cientista, Herzem Gusmão, um direitista, e Haroldo Lima, um esquerdista, sempre mostrou que não discrimina. E só agora Bolsonaro entendeu isso?

Ou pior, não aprendeu nem com os 300 mil mortos completados ontem. Foi preciso a carta de empresários e banqueiros para ele se tocar que estava só. Enfim, ontem, após a posse do quarto ministro da Saúde em um ano, reuniu sete governadores para formar o Comitê de Combate à Pandemia, com a ressalva, só chamou os amigos, e com o tempero, dizer que sempre defendeu a vacina.

Ex-herói — O melhor contraponto à insensatez presidencial vem da Bahia, onde Rui Costa e ACM Neto, adversários políticos, chutaram suas diferenças para combater a Covid, um inimigo comum. Com Bolsonaro, não colou, ao que parece. O panelaço que o diga.

E eis que num cenário de tristeza ampla, geral e irrestrita vem o STF e decide carimbar a suspeição de Sérgio Moro para julgar Lula. Ou seja, o herói da Lava Jato virou vilão. Um detalhe surpreende: se é que o é, por que demorou tanto?

A crise da Covid chega ao pico no exato instante em que isso acontece no STF. Sinaliza que nestes tempos o Brasil acumula um vasto passivo para o futuro próximo. Para além dos estragos da pandemia, ainda tem tentáculos institucionais. O epílogo é conhecido. A gente morre no fim.

O navio de fora da ponte

Chineses que articulam a construção da ponte Salvador-Itaparica chamaram a atenção para um fato.

O navio MV Evagreen, com 400 metros de extensão, 59 de largura e 94 de altura, é um dos quatro no mundo que não passariam debaixo da ponte, que terá 90 metros de altura.

Os outros são o MV Kholaya, de 95 metros, e o MV Elwa e MV Hyak, ambos com 116 metros de altura.

Mas o grupo dos altões é bem restrito, dizem eles.

Um dia triste para Dayane

A deputada federal Dayane Pimentel (PSL) bateu forte na decisão que julgou o ex-juiz Sério Moro parcial no julgamento de Lula.

“É um dia triste para quem crê na Justiça e feliz para quem crê na inocência de corruptos”, declarou.

Mas em Feira de Santana, onde ela apoiou Zé Neto (PT) no segundo turno, adversário, dizem que o dia mais triste dela virá em 2022. Dayane se elegeu no rastro de Bolsonaro, de quem hoje é inimiga.

Mário vence a disputa no TJ

O desembargador Mário Alberto Hirs vai mesmo voltar para o TRE e pode se tornar presidente pela terceira vez. Na votação de ontem no TJ, 51 dos 61 desembargadores da corte votaram. Ele teve 24 votos contra 19 de José Cícero Landim e 8 de Balthazar Miranda.

O mandato de Jatahy Fonseca no TRE expira domingo. O outro desembargador lá é Roberto Frank. O novo presidente da Justiça Eleitoral está entre ele e Mário Alberto.

Haroldo Lima, segundo Kardé, um ser encantador

– Ele era um ser encantador. Um encantador que encantava, sobretudo pela honradez.

Assim, a jornalista Kardelícia Mourão Lopes, a Kardé, amiga a vida inteira do ex-deputado Haroldo Lima, resumiu ontem a perda do ex-deputado, mais uma vítima da Covid, chamado por todos que o rodeavam de ‘O homem que ACM não gosta’.

Kardé conta que conheceu Haroldo aos 19 anos, quando ele havia acabado de sair da prisão. Teve uma juventude marcada pela convivência com a clandestinidade. E construiu seus heróis, Haroldo, ex-militante da AP e fundador do PCdoB, Péricles de Souza, Loreta Valadares e Ana Guedes.

– A Juventude Viração está de luto. Foi ele quem nos ensinou a ser radical. Dizia que isso demonstrava a firmeza de posições.

REGISTROS

Saneamento em pauta

O vereador José Antônio (PTB), de Salvador, emplacou a criação da Comissão Provisória do Saneamento Básico. Se adiantou no tempo. Com o Marco Legal do Saneamento em vias de ser aprovado no Congresso, o assunto vai ser pauta de ponta a ponta.

Chulé no sapato

E já que o papo é esgoto, a Oscip Rio Limpo diz que dá pena ver o rio Sapato, aquele que passa pela área mais litorânea de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas. Recebe muitas descargas. E em alguns pontos fede.

Dois coelhos

Benedito de Souza Lemos, o Ditinho, empresário de Santo Antônio de Jesus, está dando de mão beijada uma área de 10 mil metros quadrados na saída da cidade na estrada que vai para Nazaré para o Atakadão Atakarejo se instalar. Mata dois coelhos de uma cajadada: gera emprego e valoriza o entorno, que é dele. O Atakarejo ainda não respondeu.

Vacinas salvas

Lembra a história da UPA lá em Santo Antônio de Jesus que faltou energia e teria perdido 113 doses de vacinas, inclusive contra a Covid? A Secretaria de Saúde afirma que as doses não foram perdidas como divulgado. Todas foram salvas.

