Bolsonaro larga os radicais e se firma com o centrão. Dará certo?

O general Eduardo Pazuello perdeu a guerra contra a Covid, mas caiu atirando. Disse, sem citar nomes, que foi demitido porque não atendeu políticos que queriam ‘um pixulé’.

Claro que Pazuello caiu a pedido dos políticos. Com a ressalva de que, na real, ele foi o bode expiatório do fracasso federal na briga contra a Covid, o episódio mostra outra vertente importante: cada vez o presidente se distancia dos radicais e cede ao centrão, obviamente pensando em 2022.

Noutras palavras, cada vez mais ele pisa fundo no modelo clássico da governança presidencial, o é dando que se recebe, ou o toma lá, dá cá. E o centrão agora quer a cabeça de Eduardo Araújo, o ministro das Relações Exteriores que enxota vendedores de vacinas como os chineses, e Ricardo Salles, o do Meio Ambiente, que parece estar lá para destruir ao invés de preservar.

Na hora H — Dizem em Brasília que o medo presidencial vem de Lula, que nos seus tempos de presidência jogou muito bem com o centrão. E em 2022 essa galera fica com quem? Vai ficar com quem estiver melhor.

Bolsonaro já tem na própria vivência uma lição que se não serve para ele merece a atenção coletiva: xingar é uma coisa, governar outra.

A primeira opção qualquer moleque de esquina faz. A segunda, vence quem atinge maior índice de acertos. A julgar pelos panelaços, que é coisa de classe média, ele vai ter muito trabalho para acertar.

Com a RLAM, o monopólio do combustível passa a ser privado

Quem ganha e quem perde com a venda da Refinaria Landulpho Alves?

Radiovaldo Costa, diretor de comunicação do Sindicato dos Petroleiros, diz que, do ponto de vista dos funcionários, já é uma situação prevista. No acordo coletivo da categoria está dito que em caso de privatização os servidores poderiam optar entre sair num PDV ou ser transferido para outra unidade da Petrobras. O bicho pega é para o povão:

– A questão principal é que hoje temos um monopólio público e passaremos a ter um privado. A direção da Petrobras diz que os preços vão baixar. Como, se os donos são árabes que estão lá e nem pisam cá, só pensando nos lucros? E, para baixar preços, eles vão competir com quem?

Segundo Radiovaldo, a RLAM vende combustíveis para toda a Bahia, grande parte do Nordeste e o norte de Minas. Sem concorrência.

Kaká fura fila e se complica

Carlos Liotério dos Santos (Republicanos), o Kaká, prefeito de Wenceslau Guimarães, de 39 anos, que furou a vila, vai ter de explicar a atitude dele na Justiça.

Ele, que é formado em administração, furou a fila passando-se por trabalhador em saúde. E se incluiu no primeiro grupo prioritário, que vacinou 888 pessoas. A apuração foi do Ministério Público, que denunciou também Jucineide Cordeiro de Assis, chefe da Vigilância Epidemiológica.

Fábio Vilas-Boas é amigo de Queiroga. Será tudo bem?

Fábio Vilas-Boas, o secretário da Saúde da Bahia, que sempre foi ácido crítico dos encaminhamentos do governo federal no combate à Covid, tem dois pontos em comum com o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que tomou posse anteontem.

1 - Os dois são cardiologistas respeitados.

2 - Os dois são amigos há mais de 20 anos.

Fala Fábio:

– Se depender da sua qualificação, como médico, gestor habilidoso, dirigente de associações médicas, será um bom ministro.

O problema é que não depende só disso. Só para lembrar, Queiroga é o quarto ministro da Saúde após um ano de pandemia. E o único com o qual Bolsonaro se preocupou foi com o general Eduardo Pazuello, um fiasco.

REGISTROS

SOS Stella Maris

As chuvas que desabaram sobre Salvador nas últimas semanas trouxeram à tona um velho problema: uma das estações elevatórias transbordou e melou não só uma lagoa da área, mas também as praias do Flamengo e Stella Maris, a ponta norte de Salvador. Os moradores da área estão injuriados.

Sem jeito

Após passar 40 dias internado, parte deles respirando com ajuda de um pulmão artificial, Paulo Dapé, ex-deputado, elogia a esposa, a prefeita de Eunápolis, Cordélia Torres (DEM), por estar mantendo o comércio aberto, apesar da pandemia.

Adeus, Osman

A Covid fez mais uma vítima muito conhecida em São Francisco do Conde. Ontem de manhã, Osman Ramos, ex-vereador, filho do ex-prefeito Osmar Ramos, que faleceu em maio do ano passado, nos deixou.

SOS cultura

O auxílio de R$ 1.100 aprovado ontem pela Câmara de Salvador para o pessoal da cultura, cai como uma luva, segundo um dos beneficiários. Eles dizem que muitos agentes culturais vivem dias difíceis, sem nada fazer.

